Napoli, il dato non lascia dubbi: gli azzurri sono gli unici

Napoli, il dato racconta lo strapotere degli azzurri: gli uomini di Spalletti sono gli unici ad averlo fatto

Continua l’incredibile cavalcata del Napoli. Gli azzurri sono riusciti a battere anche la Roma nel duro match dell’Olimpico, rimasto in bilico e bloccato sino ai minuti finale quando Osimhen ha regalato ai suoi compagni la gioia della vittoria. Il Napoli vola, in campo e soprattutto in classifica. Gli azzurri sono primi a quota 29 punti, tre di distanza dal Milan, e pongono una seria candidatura alla possibile vittoria dello scudetto. Il Napoli è ormai una certezza, non più la sorpresa di inizio stagione in grado di convincere i più scettici che anche dopo un mercato di profonda rivoluzione potesse rimanere ai vertici del campionato. In questo momento, il Napoli sta superando ogni aspettativa, e le quotazioni degli azzurri, partiti come outsider, non possono che essere cresciute a dismisura.

Merito del lavoro di Spalletti e della dirigenza, che hanno plasmato un gruppo forte, coeso e quanto mai variegato. Le frecce nell’arco di Spalletti sono davvero moltissime, tanto che il tecnico ha potuto tranquillamente sopperire ad assenze pesanti come quelle di Osimhen, Rrahmani o Anguissa senza risentirne sul campo dal punto di vista dei risultati.

A far capire lo strapotere dimostrato dal Napoli in questo avvio di stagione basta un semplice dato, che fa capire come gli azzurri siano davvero in uno stato di grazia.

Napoli, dati da record: gli azzurri primeggiano anche in Europa

Solo vittorie 🎊. È la sensazione che Spalletti e il #Napoli stanno provando da 1⃣1⃣ gare a questa parte. Solo il Benfica, in stagione, ha gongolato più a lungo di #Osimhen e compagni.#TMdatabase #Transfermarkt pic.twitter.com/CQxHUb5LMe — Transfermarkt.it (@TMit_news) October 24, 2022

Basta fare un breve recap della stagione del Napoli per accorgersi della spaventosa continuità degli azzurri. In 11 giornate di campionato, i partenopei hanno conquistato 2 pareggi e ben 9 vittorie. Perfetto anche il percorso in Champions League. Nelle 4 gare europee, il Napoli ha vinto ogni singolo incontro. I conti sono presto fatti: nessuno, in questa stagione, è ancora riuscito a sconfiggere gli azzurri. Con 13 vittorie e 2 pareggi, gli azzurri hanno ottenuto solo risultati utili in questa stagione.

Sono solo due le squadre in Europa che possono vantare di non avere ancora subito nessuna sconfitta. Si tratta delle due corazzate formate da Real Madrid e PSG. Il Napoli si conferma una delle squadre più in forma del continente in questo momento, in grado di mettere in difficoltà chiunque.

I dati positivi non finiscono qui. Gli uomini di Spalletti hanno raggiunto quota 11 vittorie di fila in stagione, e la striscia positiva può ancora continuare a crescere. Meglio di loro nella speciale classifica diffusa dal portale Transfermarkt solo il Benfica, a quota 13 vittorie. Rangers e Sassuolo, prossimi avversari degli azzurri, sono sulla carta avversari in cui il Napoli può tirare fuori altre due prestazioni davvero da sogno per continuare il filotto, agganciare il record ed entrare ancora di più nella lista dei favoriti di questa stagione.