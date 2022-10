Ilaria D’Amico e Buffon, la verità sulle ultime indiscrezioni: nel discorso spunta Totti

Ilaria D’Amico, famosa conduttrice televisiva, è stata intervistata da La Repubblica. La giornalista ha parlato del suo rapporto con Buffon, del suo nuovo programma ma anche di Totti e Ilary Blasi.

La coppia romana ha deciso di separarsi creando molto rumore mediatico per alcune vicende in sospeso.

Un attenzione mediatica che i due, secondo Ilaria, avrebbero voluto evitare volentieri.

Nuovo programma per la D’Amico con il sostegno del suo Gigi

Ilaria D’Amico ha accompagnato per anni i week end calcistici nel nostro paese. La nota giornalista, infatti, è stata conduttrice per lungo tempo su Sky Sport diventando volto inconfondibile del calcio nostrano. Adesso, dopo una carriera vissuta nel mondo dello sport la D’Amico si lancerà in una nuova avventura. Alla fine di ottobre, precisamente il 27 ottobre, prenderà il via il nuovo programma condotto da Ilaria D’Amico e in onda su Rai2: Che c’è di nuovo. Alla base di questo cambiamento la voglia, da parte della giornalista, di spostare il focus dallo sport all’attualità ponendo al centro del dibattito le notizie quoitidiane, dalla politica alla cronaca.

In questa nuova avventura non è certamente mancato il sostengo del suo compagno, Gianluigi Buffon, come da lei stessa confermato. I due sono stati fotografati da Chi, settimanale di gossip, più uniti che mai.

Ilaria D’Amico è sicura: “Non avrebbero voluto questo”

Nel prosieguo dell’intervista la D’Amico si sofferma anche su una coppia di amici che non sta vivendo il suo periodo migliore. Si tratta di Francesco Totti e Ilary Blasi, balzati agli onori della cronaca per la fine burrascosa del loro matrimonio.

La guerriglia mediatica tra l’ex capitano della Roma e la showgirl ha attirato l’attenzione su di loro mostrando del risentimento tra i due dopo la rottura. Proprio la D’Amico ha parlato di ciò ritenendo che nessuno dei due avrebbe voluto questa risonanza, ecco un estratto delle sue parole: “Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci. Secondo me anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore. Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l’opposto rispetto al risentimento che sta uscendo”.