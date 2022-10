Napoli-Sassuolo, adesso è ufficiale: si potrà fare

Da oggi 25 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per la partita Napoli-Sassuolo, match di Serie A in programma il prossimo 29 ottobre.

Dopo la vittoria di misura contro la Roma, il Napoli sta già pensando sia al prossimo match di Champions League, dove gli azzurri affronteranno i Rangers di Giovanni van Brockhorst, che alla prossima di campionato contro il Sassuolo, il cui fischio d’inizio ci sarà sabato 29 ottobre alle ore 15. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle così come solidità di questo Napoli, strabiliante da tutti i punti di vista.

Al ‘Maradona’ ci sarà l’ennesimo banco di prova per una squadra che non hai mostrato tentennamenti dall’inizio della stagione. I numeri sono tutti dalla parte di Spalletti e sorprendono non solo gli appassionati italiani, ma anche europei. Infatti, negli altri campionati nessuna squadra sta avendo un trend di risultati così esaltante e al contempo spettacolare come quello dei partenopei.

Nella gara di ieri si è visto un Napoli capace di reggere la pressione dell’Olimpico e di superare il terzetto difensivo migliore del campionato. Spetta poi all’implacabile Victor Osimhen bucare all’79’ il portiere della Roma Rui Patricio per consolidare la prima piazza della Serie A.

Napoli-Sassuolo: biglietti in vendita

I biglietti della prossima gara di Serie A tra Napoli e Sassuolo, in programma il prossimo sabato 29 ottobre, sono in vendita a partire dalle ore 15.00 della giornata di lunedì. Il Napoli, come di consueto, ha comunicato ai tifosi le modalità e i prezzi di acquisto. Ricordiamo che sarà possibile acquistare i propri biglietti collegandosi al sito Ticketone, oppure recandosi presso un negozio abilitato. I titoli possono essere stampati a casa (mediante la sezione apposita presente sul sito) o in alternativa caricati sulla propria fidelity card.

Ora diamo un’occhiata ai prezzi dei biglietti nello specifico. Per quanto riguarda la tariffa intera i prezzi sono i seguenti: 85 euro per la Tribuna Posillipo, 65 euro per la Tribuna Nisida. La Tribuna Family prevede un prezzo di 10 euro (5 euro per i minori con meno di 12 anni), mentre i biglietti per i Distintie Curve costano rispettivamente 45 e 35 euro. Questi in sintesi i prezzi: Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00