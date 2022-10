Osimhen via da Napoli a fine stagione? La confessione di Oma Akatugba

Victor Osimhen è sempre al centro di rumors di mercato: la confessione dell’entourage del calciatore sul suo futuro.

Doveva essere un problema al ritorno dell’infortunio, secondo qualche tifoso azzurro poco fiducioso. Il Napoli senza Osimhen aveva battuto il Milan a San Siro, era riuscito a conquistare punti importanti in campionato e in Champions League, e la coppia Raspadori-Simeone stava funzionando.

Ma il centravanti nigeriano è tornato più carico che mai dopo quasi un mese di stop. In 180 minuti ha segnato tre gol. Una più importante dell’altra. Osimhen ha riconquistato il posto da titolare della formazione partenopea e ha espugnato l’Olimpico di Roma, con una delle reti più belle segnate da quando è sbarcato in Italia.

Il numero 9 del Napoli ha conquistato una fetta di cuore della grande tifoseria partenopea. Tutti sono pazzi di Victor, per la grinta che mette su ogni pallone e ad ogni partita. Qualche supporter spera che la piazza napoletana possa bastare al classe 1998, altri invece credono che prima o poi andrà via. Era vicino all’addio già quest’estate, al termine della stagione. Addirittura l’agente di Cristiano Ronaldo aveva proposto uno scambio milionario tra il portoghese e Osimhen. Ecco come stanno veramente le cose: le parole di Oma Akatugba, membro dell’entourage dell’attaccante azzurro.

Akatugba allontana i rumors: “Osimhen vuole vincere col Napoli”

Nella diretta Twitch a Stopandgoal su TvPlay, il giornalista e amico di Victor Osimhen ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro dell’attaccante del Napoli. Da quando è arrivato in Italia l’attaccante nigeriano è stato circondato da voci di mercato che lo vedono soprattutto in Inghilterra. Finora, però, la società partenopea non ha ceduto alle tentazioni di darlo via.

E su un eventuale trasferimento a fine anno, Oma Akatugba risponde schiettamente: “Al termine di ogni stagione, Victor potrebbe lasciare il club. Questo perché è un giocatore speciale, tutto vorrebbero acquistare il suo cartellino, soprattutto in Premier League“. Poi il giornalista e uno degli agenti dell’attaccante nigeriano sottolinea: “E’ stato in Belgio, in Francia, in Germania, ma non ha mai trascorso così tanto tempo in una squadra. E’ chiaro che vuole crescere, ma adesso il suo obiettivo è vincere con il Napoli. E’ focalizzato solo su questo“.

Akatugba ha confessato anche che, quando alcuni club hanno mostrato interesse, Osimhen ha sempre risposto di non voler pensare alle voci di mercato. Un attitudine che lo porta ad essere sempre concentrato in allenamento e in partita. Motivo per il quale ogni volta che scende in campo è la minaccia numero 1 degli avversari.