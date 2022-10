Napoli, la Champions ti fa ricco: ADL ha incassato una cifra monstre

Napoli ricco grazie alle imprese in Champions League. L’Europa vale oro: ecco la cifra incassata da De Laurentiis

La Champions League, si sa, non è solo un’ importante vetrina sportiva per le società di calcio. Si tratta del palcoscenico calcistico più prestigioso, delle notti più magiche e memorabili, certo, ma anche di un meccanismo che coinvolge i club dal punto di vista economico prima ancora che sportivo. Champions League, insomma, non vuol dire solo “squadre più forti al mondo”, grandi imprese e entrare nella leggenda, ma anche tanti tanti soldi. Il gruzzolo messo a disposizione dalla Uefa per le squadre qualificate alla massima competizione europea è già di base un bottino importante. Man mano che si va avanti, poi, il bottino aumenta e fa gola sempre di più.

La Champions League è la prerogativa per sedersi al tavolo dei grandi, non solo per l’appeal che ha nell’attirare i giocatori e nel mettere in vetrina il club di fronte a tutto il continente, ma anche e soprattutto perché senza l’importante incentivo che arriva dalla Uefa per la qualificazione, al quale si aggiungono gli incassi, il market pool e il contributo per i risultati, oltre al maggiore potere di negazione con gli sponsor, è davvero difficile potere competere a livello economico con i grandi club.

Per questo, il cammino europeo del Napoli assume un valore importante non solo dal punto di vista sportivo, dove gli azzurri con le loro imprese sul campo hanno dimostrato di essere attualmente una delle squadre più in forma del continente, ma anche dal punto di vista economico.

Napoli, quanto vale la Champions! Dall’Europa un vero tesoro

Le vittorie contro Liverpool, Rangers e la doppia vittoria contro l’Ajax hanno fatto sorridere non solo i tifosi, ma anche le casse del Napoli, che hanno avuto una piccola mano dalla vittoria della Champions League.

A fare il punto su quanto la Champions League abbia economicamente giovato al Napoli ha pensato la Gazzetta dello Sport. Come riportato dal quotidiano, gli azzurri avrebbero già incassato circa 57 milioni dalla partecipazione al torneo. Gli azzurri sarebbero primi tra le italiane, davanti alla Juve (con 53 milioni), Inter (45 milioni) e Milan (43 milioni).

Cifra che potrebbe ovviamente aumentare in base ai risultati che gli azzurri otterranno nelle restanti gare della fase a gironi (una vittoria nella fase a gironi porta 2,8 milioni in più, e agli azzurri restano da giocare altre due gare contro Rangers e Liverpool) e poi con il passaggio agli ottavi di finale, che darà ulteriore guadagno alle casse del Napoli. A questo, come detto, sarà da aggiungere anche il market pool, che dipenderà dal cammino in Europa del Napoli e delle altre squadre italiane che competono in Champions League. La coppa, insomma, vale oro.