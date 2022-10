Lozano, l’intermediario fa tremare il Napoli: “Me lo aspetto”

Il messicano ha disputato un’ottima partita con la Roma nonostante le polemiche nel fine gara.

Il Napoli pensa già alla prossima tappa di Champions League nella quale affronterà i Rangers per consolidare anche lì il primato in classifica. Gli azzurri sono a lavoro a Castel Volturno e sono concentratissimi per le sfide che verranno, con Spalletti che sta incominciando a pensare a chi mettere in campo e a chi fa rifiatare.

Avendo già messo in cassaforte la qualificazioni agli ottavi, il mister azzurro può permettersi di far rifiatare qualche calciatore che ha giocato constantemente nelle scorse settimane come Lobotka e Kvaratskhelia che, secondo Repubblica, sono i principali indiziati a rimanere in panchina per la prossima sfida del Maradona. Spalletti dovrebbe dare fiducia a Ostigard, Simeone, Raspadori e Politano. Mentre sulla fascia dovrebbe tornare titolare Mario Rui al posto di Olivera.

Un altro calciatore che non scenderà campo lasciando il posto a Politano è Hirving Lozano. Dopo la partita con la Roma è stato preso di mira da Josè Mourinho che lo ha definito una sorta di simulatore.

Napoli, l’ex intermediario è sicuro: “Sta bene a Napoli, ma in caso di mondiale top..”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’agente e intermediario Alessandro Monfrecola, uno che Lozano lo conosce bene essendo stato uno dei promotori della trattativa che dal PSV lo portò al Napoli. Per Monfrecola ciò che è successo all’Olimpico “è una delle tante cose che accadono a fine partita”. Simulatore? Lui è un calciatore di livello mondiale e Mourinho ne apprezza le qualità”, aggiunge Monfrecola.

Per l’agente le parole del tecnico della Roma non dovrebbero essere proprio dette da uno come lui che ha vinto tanto in carriera. Inoltre, sottolinea che quest’anno grazie al lavoro di Spalletti “il messicano sta compiendo una staffetta con Politano che tanto fa bene alla squadra”.

Tuttavia, ciò che tiene ancora banco quando si parla di Lozano è la questione della sua permanenza nel capoluogo campano. Secondo Monfrecola attualemente “sta bene a Napoli, ma in caso di un grande Mondiale ci sarà sicuramente qualche top club su di lui. Starà a De Laurentiis valutare le varie offerte che arriveranno“.