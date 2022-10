Non solo Lobotka: arriva il rinnovo tanto atteso dai tifosi

In casa Napoli si lavora sul fronte rinnovi. Non solo Lobotka: un altro rinnovo è pronto per la gioia dei tifosi

In casa Napoli si pensa già al futuro. Mentre gli azzurri dominano sul campo con un avvio di stagione sin qui perfetto, forti del primo posto in classifica in campionato e di una qualificazione agli ottavi di finale già raggiunta, la dirigenza pensa alle prossime mosse per mantenere vivo il progetto azzurro e gettare le basi anche per le prossime stagioni. Con una serenità e una fiducia nel lavoro della società che a Napoli non si vedeva da tempo, visti i risultati ottenuti nonostante lo scetticismo ad inizio estate, Giuntoli e de Laurentiis sono al lavoro per costruire la squadra del futuro.

Il primo passo, ovviamente, è “blindare” i giocatori importanti per il progetto tecnico azzurro. In queste settimane gli azzurri stanno discutendo i rinnovi con diversi giocatori importanti, tra cui, per esempio Stan Lobotka, che ha trovato l’accordo ed è ormai pronto a rinnovare il contratto con gli azzurri, con la firma e l’annuncio ufficiale che dovrebbero arrivare a breve. Il centrocampista però non è l’unico ad essere ad un passo dal rinnovare il suo contratto con gli azzurri. Anche un altro big sta per legare a doppia mandata il suo futuro a quello del Napoli.

Di Lorenzo, rinnovo ad un passo: il capitano a vita al Napoli

Il Napoli sta infatti portando avanti le trattative per il rinnovo del contratto di Giovanni di Lorenzo. Il capitano azzurro non ha mai nascosto di volere legare la sua carriera ai colori del Napoli. Il giocatore ha dichiarato pubblicamente di tenere particolarmente alla maglia e di sognare di chiedere la sua carriera calcistica all’ombra del Vesuvio. Tanto da spingere con il suo agente per iniziare quanto prima i discorsi per un eventuale prolungamento del contatto.

Detto, fatto. Il legame tra Di Lorenzo e i partenopei è davvero molto forte. Dalla stima della società a quella del tecnico, sino a quella dei tifosi, che apprezzano come di Lorenzo dia davvero tutto per la maglia. Ora questa simbiosi potrebbe addirittura fortificarsi.

Leader dentro e fuori dal campo, Di Lorenzo gode della fiducia del club, e il Napoli vuole rispondere alla professionalità e alle prestazioni del giocatore con un “premio” sotto forma di rinnovo. L’accordo sarebbe già a buon punto. I dialoghi con l’entourage del giocatore sono già iniziati da tempo, e proseguono spediti senza alcun tipo di intoppo. La fumata bianca, insomma, non dovrebbe essere in discussione e dovrebbe arrivare in tempi brevi, come riportato dal Mattino.

Il rinnovo per di Lorenzo vorrebbe dire praticamente chiudere la carriera a Napoli, per la gioia del giocatore e del club. Il primo a festeggiare sarebbe proprio Spalletti, grande estimatore del giocatore.