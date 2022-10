Spavento per Pablo Marí, adesso il club chiede provvedimenti

Episodio molto pericoloso occorso al difensore Pablo Marí in forza al Monza. Il tutto è avvenuto in un centro commerciale alle porte di Milano, precisamente ad Assago.

Grande spavento per il difensore che, adesso, dovrà stare fermo qualche tempo prima di ricominciare l’attività agonistica.

Dopo questo episodio il suo club, il Monza, ha chiesto provvedimenti immediati.

Caso Marí: con la famiglia al centro commerciale, finisce accoltellato

In un tranquillo giorno di metà settimana, lontano dalle luci dei riflettori e dai campi di gioco Pablo Marí, difensore del Monza, si è reso protagonista suo malgrado. L’argentino, infatti, si trovava con la famiglia in un centro commerciale alle porte di Milano, il Milanofiori di Assago, quando un uomo di 46 anni lo ha aggredito e accoltellato. L’aggressore, oltre al calciatore, ha ferito altre tre persone, di cui due in modo grave, e ucciso un uomo, dipendente del supermercato all’interno della struttura. Dopo una fase molto concitata l’uomo è stato bloccato da Massimo Tarantino, ex calciatore di Napoli, Inter e Bologna che lo ha consegnato ai militari della stazione di Corsico, periferia di Milano.

Le condizioni di Marí sono stabili, Galliani chiede contromisure

Il grande spavento si è risolto, quasi, nel migliore dei modi per il calciatore. Dopo l’aggressione, infatti, Marí è stato portato all’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato e operato per pulire e suturare le ferite. Per il rientro in campo del proprio difensore i brianzoli dovranno attendere un minimo di 2/3 mesi, tempo necessario per curare le lesioni muscolari dovute alla coltellata. Dopo quest’episodio è sceso in campo anche l’amministratore delegato biancorosso, Adriano Galliani, che ha subito raggiunto il proprio calciatore in ospedale.

L’ex ad del Milan, dato lo spiacevole accaduto, aveva chiesto in Lega che la partita tra Monza e Bologna, in programma lunedì all’U-Power Stadium, fosse rimandata. Ecco le parole di Galliani: “Sono contento per l’esito dell’intervento, ma abbiamo chiesto di rimandare la prossima gara di campionato. Ieri sera i nostri calciatori piangevano, ho parlato con Pessina al telefono per mezzora: la prima notizia che ci è arrivata è stata terribile. Sapevamo soltanto che Pablo era stato accoltellato, poi per fortuna l’allarme è rientrato“.

La richiesta, però, non è stata accolta e il match si disputerà regolarmente.