Non solo Osimhen: il Napoli ha il record di doppiette in Serie A, ma non solo. Tanti gli azzurri che sono riusciti a segnare tre gol in una sola gara ufficiale

Tre gol al Sassuolo e fuori dal campo col pallone sotto al braccio, da portare a casa con orgoglio. Così Victor Osimhen dopo il successo del Napoli di sabato: la tripletta del nigeriano è la prima in maglia azzurra. Eppure di queste scene i tifosi ne hanno viste tante. Come ricorda l’agenzia “Opta”, la squadra azzurra è quella che ha visto più volte un proprio giocatore segnare tre gol in una sola partita di campionato.

Ben 20 volte da quando il club azzurro è tornato in Serie A: 6 volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Numeri imponenti, che si allargano ancora di più pensando alle altre competizioni. Osimhen non è affatto solo, ovviamente, con lui una schiera di calciatori che hanno vestito la maglia del Napoli e che si sono portati il pallone a casa, anche più di una volta. Re delle triplette è indubbiamente Edinson Cavani: ben 7 in serie A, a Juventus, Sampdoria, Lazio, Milan, Lazio, Roma e Inter. Dietro di lui c’è il capocannoniere di sempre della squadra azzurra, Dries Mertens. Per lui le triplette in Serie A sono 6: Benevento, Bologna (due volte), Cagliari, Torino ed Empoli.

Osimhen nell’esclusivo club dei super bomber azzurri: ci sono anche Cavani, Mertens, Higuain e Hamsik

Quest’ultima è una tripletta speciale, perché il belga fu l’unico giocatore della storia in Serie A a segnare tre gol tutti da fuori area in una sola partita. Altro “boss” delle triplette fu Gonzalo Higuain, con quattro marcature triple: Lazio, Verona, Sassuolo e Frosinone. Un incredibile festival del gol, al quale negli anni hanno partecipato anche Hamsik (tripletta al Bologna), Dzemaili (tre gol al Torino e addirittura un poker in Europa League, contro l’AK Solna) e il Pocho Lavezzi, che la sua tripletta la segnò in Coppa Italia, nel suo debutto col Pisa.

C’è anche Arkadiusz Milik, che segnò tre gol al Genk in Champions League, tra l’altro tutti nel primo tempo. E ovviamente l’ultimo arrivato su questo Olimpo del gol è Victor Osimhen: al Sassuolo la sua prima tripletta in Serie A e con la maglia del Napoli. Coi record dei grandi bomber del Napoli da inseguire, anche se la strada (dei gol multipli, in questo caso) è ancora lunga.