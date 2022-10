Napoli, il comunicato ufficiale sull’infortunio: le condizioni del difensore

Il Napoli ha pubblicato quest’oggi il comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore dopo l’infortunio. Ecco quando tornerà in campo

Sta salendo l’attesa da parte dei tifosi per la prossima sfida di Champions League contro il Liverpool nello scenario suggestivo di Anfield Road. Una partita a dir poco eccezionale che potrebbe concedere agli undici azzurri di Luciano Spalletti il pass per gli ottavi di finale da prima della classe, il primo grande obiettivo stagionale.

In attesa dell’incontro fatidico già si inizia a parlare della probabile formazione che ha il compito di arginare la formazione allenata da Jurgen Klopp. Spalletti non dovrebbe stravolgere la formazione così come ha fatto nell’incontro di mercoledì coi Rangers: probabilmente intenderà optare per il cambio Mario Rui-Mathias Olivera, in quanto ci sarà bisogno di una maggiore fisicità. Mentre per il resto dovrebbe essere confermato il centrocampo titolare con Lobotka, Anguissa e Zielinski. In avanti ci sarà il tridente con Kvaratskhelia, Lozano e Osimhen.

Chi non sarà degli undici di Spalletti è senza alcun dubbio Amir Rrahmani, fermo dallo scorso 9 ottobre (partita contro la Cremonese). Il Napoli ha dato notizie sulle sue condizioni fisiche.

Napoli, Rrahmani si allena in palestra

Durante l’ultimo allenamento prima di Liverpool presso il Konami Center di Castel Volturno, Spalletti ha avuto nuove notizie sul difensore titolare Amir Rrahmani. Infatti, mediante un comunicato ufficiale pubblicato stamane, la società ha detto che il kosovaro si è allenato a parte in palestra eseguendo le terapie con lo staff medico. Il resto del gruppo ha invece compiuto una serie di esercizi tattici ed infine una partitella a campo ridotto.

Il centrale ex Hellas Verona sta recuperando da un serio problema al tendine dell’adduttore lungo sinistro. Rientrerà probabilmente dopo la sosta dei Mondiali, nella prima partita del 2023 contro l’Inter a San Siro.

Intanto il Napoli si prepara per il prossimo incontro europeo, quello più determinante contro il Liverpool. La conferenza di Luciano Spalletti e di Mario Rui è fissata per le ore 19.45 presso la sala stampa di Anfield Road.