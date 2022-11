Kvaratskhelia, arriva una bocciatura inspiegabile: “Non sta dando il massimo”

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia riceve elogi da ogni parte del mondo: eppure c’è qualcuno che lo critica in modo severo

E’ indubbiamente la rivelazione del calcio europeo di questa stagione, e non solo di quello italiano. Il vero “craque” del mondo del pallone si chiama Khvicha Kvaratskhelia e gioca nel Napoli. Da rivelazione a certezza in poco tempo, nessuno ormai sembra avere dubbi: da scommessa a fenomeno, il georgiano sta impressionando tutti.

Titoli di giornali in tutto il mondo, elogi pubblici della Uefa. Perché l’attaccante azzurro sta facendo la differenza non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Segna e fa segnare con i suoi assist. Abbina forza fisica, talento e fantasia. 12 partite in campionato, con 6 gol e 7 assist. In Champions 4 partite con 2 gol e 3 assist. I numeri parlano da soli, e per il resto basta guardarlo giocare: Khvicha salta sempre il primo uomo, e fa cose spesso impensabili. Una enorme quantità di complimenti, eppure c’è chi lo critica. Lo fa l’allenatore Paolo Specchia, oggi opinionista in molte realtà campane, tra radio e tv.

Paolo Specchia e l’incredibile critica a Kvaratskhelia: “Non sta dando il meglio di sé. Il suo talento glielo consentirebbe”

Il ruspante tecnico è riuscito a trovare il modo di criticare il georgiano, e non ci va di certo in modo delicato. “Deve essere più incisivo, non sta dando il meglio”, ha detto a Radio Punto Nuovo. Incredibile ma vero, ma Specchia lo ha detto sul serio. Con 8 gol e 10 assist stagionali sarebbe difficile essere ancora più incisivi, eppure il vulcanico allenatore insiste: “Secondo me Kvara dà meno degli altri, e visto il suo grande talento deve fare ancora di più. Ha le qualità per riuscirci, e sono sicuro che può fare molto meglio”. Sarà, ma forse Specchia ha pensato di “pungolare” il talento del Napoli per farlo crescere ancora, ma francamente è davvero difficile avere da ridire qualcosa sull’attaccante che arriva dalla Georgia. Chissà cosa ne pensa il diretto interessante, magari potrebbe davvero incantare ancora di più per convincere anche gli scettici, come il buon Paolo Specchia.