Ronaldo di nuovo in prima pagina: la beffa all’ex apre un caso in diretta tv

Sempre sotto la lente d’ingrandimento, anche questa volta Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un episodio tanto singolare quanto eclatante avvenuto in diretta tv.

La stella portoghese ha fatto storcere il naso per un gesto che non è passato inosservato.

Cristiano escluso per motivi disciplinari: adesso pace fatta con ten Hag

Stagione molto particolare per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus ha provato in tutti i modi a lasciare il Manchester United durante l’ultima sessione di calciomercato ma alla fine non è riuscito a trovare una squadra adatta a lui. Il rapporto con il tecnico ten Hag, inoltre, sembra non essere partito sotto i migliori auspici. Caso eclatante l’esclusione di CR7 nel match contro il Tottenham con il portoghese che ha lasciato anzitempo il terreno da gioco. Per questo il tecnico ex Ajax ha deciso di escluderlo dai convocati per la sfida al Chelsea.

Dopo l’esclusione punitiva, però, il sereno tra i due sembra essere tornato e lo dimostrerebbero le ultime due gare dei Red Devils. Nelle partite contro Sheriff Tiraspol, in Europa League, e West Ham, Ronaldo è sceso in campo da titolare in entrambe le occasioni.

Gesto di Ronaldo: beffato un ex calciatore

Il caso Cristiano, dunque, all’interno dello spogliatoio United sembra essere stato risolto, con il portoghese che ha anche siglato un gol nella vittoria interna contro la compagine moldava. Subito dopo i fatti accaduti contro il Tottenham, tra gli addetti ai lavori c’è chi si è schierato contro Ronaldo. Tra questi c’è Gary Neville, ex capitano del Manchester United e oggi opinionista per Sky Sport UK.

Proprio l’ex terzino, subito dopo l’episodio tra ten Hag e Ronaldo, aveva caldeggiato per una cessione di CR7 già a gennaio, definendolo un problema per lo United. Prima dell’inizio del match tra Manchester United e West Ham, Cristiano si è avvicinato alla squadra di Sky Sport presente sul campo. Ha calorosamente salutato Saha, ex compagno allo United, e Redknapp ignorando e non salutando l’ex compagno Gary Neville.

A gettare benzina sul fuoco, ma con intenzione chiaramente ironica, è stato Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, il quale era stato già vittima di questo trattamento da parte di Ronaldo.