Atalanta-Napoli, ricordi i precedenti a Bergamo tra le due formazioni? Ecco com’è andata

Atalanta e Napoli sono pronti a darsi battaglia nel match di Bergamo. Vi ricordate i precedenti tra le due formazioni?

Archiviata la fase a gironi di Champions League, il Napoli è pronto a rituffarsi nella Serie A. Gli azzurri sono pronti a continuare la cavalcata trionfale che sino ad ora li ha visti protagonisti. I partenopei hanno portato a casa 10 vittorie e 2 pareggi in 12 partite, e guardano tutti dall’alto in basso in virtù dei loro 32 punti in campionato. Il Napoli dovrà affrontare un’altra difficile sfida. Gli uomini di Spalletti saranno infatti impegnati nella complicata gara contro l’Atalanta. I bergamaschi sono al momento l’avversaria più temibile per gli azzurri classifica alla mano. La squadra di Gasperini è infatti al secondo posto del campionato con 27 punti, con 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Una vittoria degli azzurri permetterebbe a Spalletti di allungare ulteriormente rispetto alle avversarie, portando ad 8 i punti di vantaggio dalla squadra di Gasperini.

Sarà la sfida tra due delle squadre che presentano il migliore calcio in Italia. Palleggio e qualità gli uomini di Spalletti, intensità e automatismi per il gruppo di Gasperini. In passato le gare tra Atalanta e Napoli hanno regalato tanti gol ed emozioni. Vi ricordate come sono finiti i precedenti?

I precedenti a Bergamo sorridono ai nerazzurri, ma il Napoli può sorridere

Quella tra lombardi e campani è una sfida ricca di storia. Atalanta e Napoli si sono affrontate in totale 118 volte. Il bilancio generale degli incontri è a favore degli azzurri, con 50 vittorie a fronte di 35 pareggi e 33 sconfitte. Positivo per il Napoli anche il discorso relativo ai gol, con 161 reti fatte dagli azzurri e 127 gol subiti di contro.

Di tutti questi incontri 51 gare si sono giocate in casa dell’Atalanta. A Bergamo, il bilancio è in favore dei nerazzurri. In Lombardia il Napoli ha incassato 11 vittorie, 18 pareggi e 22 vittorie. Gli azzurri dovranno invertire la tendenza e provare a sconfiggere il fattore campo avverso. I nerazzurri potranno godere del vantaggio di avere il pubblico dalla propria parte, ma il Napoli ha già dimostrato in passato di potere superare l’ostacolo. Degli ultimi dieci precedenti a Bergamo cinque sono stati vinti dall’Atalanta, quattro dal Napoli e uno solo è terminato in pareggio.

Gli azzurri però possono sorridere pensando all’ultimo precedente della passata stagione. Il Napoli ha infatti conquistato una pesante vittoria a Bergamo nello scorso girone di ritorno. Gli uomini di Spalletti si erano imposti per tre a uno grazie alle reti di Insigne, Politano ed Elmas. All’Atalanta non era bastato il gol di De Roon.

Nell’altro precedente della passata stagione a Napoli invece era stata l’Atalanta a vincere per 3 a 2. Malinovskyi, Demiral e Freuler avevano lanciato i nerazzurri, ribaltando il Napoli che era passato in vantaggio (con gol di Zielinski e Mertens).