Milan, parla Tomori: le sue parole attirano l’ira dei tifosi del Napoli

Tra i difensori più affidabili e rocciosi in Serie A c’è Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea quasi due anni fa e che da subito ha preso le redini della difesa del Milan.

In una recente intervista il centrale rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni che sono destinate a far discutere.

Le sue frasi avrebbero, in particolar modo, attirato le critiche dei tifosi del Napoli.

L’ascesa di Tomori: al Milan numeri da leader

Cresciuto nell’academy del Chelsea, dopo vari prestiti infruttuosi, riesce ad imporsi in Championship al Derby County guidato da Frank Lampard. Proprio l’ex numero 8 Blues lo trattiene con sé a Stamford Bridge dove Tomori riesce finalmente a mettersi in mostra. Lo spazio inizia, però, a diminuire e nel gennaio 2021 il Milan bussa alla porta del Chelsea per averlo in prestito. A Milano conquista subito il posto da titolare e con Kjaer forma un’ottima coppia difensiva. Nell’ultima stagione, complice il grave infortunio del danese, ha condotto i rossoneri al titolo da vero e proprio baluardo difensivo. Anche in questa stagione Tomori è tra i protagonisti con ottime prestazioni e un gol contro la Juventus all’attivo.

Le parole di Tomori non passano inosservate: potrebbe nascere la polemica

Durante la sua intervista a Star Casinò Sport, il difensore inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero essere destinate a far discutere. A creare polemica sono le sue parole riguardo gli attaccanti più difficili da affrontare: “Ne dico tre: Lautaro, perché individua molti movimenti diversi per metterti in difficoltà, Abraham, perché mi conosce molto bene e da tanto tempo, e Vlahovic, perché con la sua struttura fisica è difficile da affrontare“.

Tomori parla, dunque, di Lautaro, Vlahovic e Abraham commettendo un’omissione piuttosto eclatante. Nella lista non appare, infatti, Victor Osimhen attuale capocannoniere di Serie A.

L’esclusione di Osimhen rischia di fa infuriare i tifosi del Napoli dato che il centravanti nigeriano ha spesso dimostrato di essere un cliente molto ostico, come confermano i 7 gol in Serie A al quale va aggiunta la rete in Champions contro l’Ajax.