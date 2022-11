Allegri, che frecciata a Ronaldo: la sua affermazione non farà piacere a CR7

Massimiliano Allegri ha pronunciato una frase che poco sarà gradita da Cristiano Ronaldo. L’allenatore bianconero, però, non ha dubbi.

Il tecnico toscano ha rilasciato una dichiarazione molto forte che non avrà fatto piacere all’attaccante portoghese.

Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo hanno lavorato insieme una stagione alla Juve, la prima del portoghese a Torino.

Il tecnico livornese ha poi lasciato i bianconeri dopo aver vinto lo scudetto e la guida tecnica è passata a Maurizio Sarri. Il terzo allenatore di CR7 è stato Pirlo, mentre nell’anno del ritorno di Allegri ha lasciato la squadra per tornare al Manchester United.

I due hanno comunque collaborato per qualche mese, visto che l’attaccante ha completato il trasferimento quando la stagione era già iniziata.

In questi giorni, l’allenatore della Juve ha rilasciato una dichiarazione che sicuramente non avrà fatto piacere al suo ex allenatore.

Allegri, quella frase rimanda a Ronaldo: per l’allenatore non ci sono dubbi

Cristiano Ronaldo sta vivendo una stagione molto complicata con il Manchester United: il portoghese ha perso la titolarità e i rapporti con il mondo dei Red Devils sembra sempre più teso.

In questi giorni è anche al centro della critica a causa del mancato saluto in diretta televisiva con Gary Neville, suo ex compagno di squadra e oggi opinionista di Sky Sport.

Nel frattempo, Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio molto chiaro con un riferimento indiretto rivolto proprio a CR7.

L’allenatore bianconero, infatti, si è esposto su una delle questioni più divisive della storia del calcio rilasciando una dichiarazione molto chiara: “Credo che Messi sia sempre stato il migliore al mondo”.

Nonostante abbia allenato Cristiano Ronaldo, Allegri pensa che Messi sia il miglior giocatore al mondo.

In passato, interpellato sullo stesso argomento, l’allenatore non si è sbilanciato in modo netto, optando per un enigmatico: “Uno è il più grande, l’altro il più forte”. In quel caso, è parso che secondo lui Ronaldo fosse il più grande e l’argentino il più forte.

L’attaccante portoghese non avrà sicuramente gradito la recente affermazione di Allegri, che questa volta si è esposto in modo molto netto e deciso sulla questione.