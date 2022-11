Champions League, Orsato si rende protagonista: il suo gesto fa il giro del mondo

Champions League: il protagonista assoluto della serata è l’arbitro italiano Daniele Orsato. Il suo gesto ha fatto il giro del mondo

La serata di Champions League di Martedì ci ha regalato emozioni a non finire. Tra le poche squadre certe del passaggio del turno c’erano proprio le due italiane: Inter e Napoli. Gli azzurri ci hanno regalato notti europee uniche, sia allo Stadio Diego Armando Maradona che in trasferta.

Il primo posto, proprio sopra il Liverpool, è la prova di quanto buono fatto in stagione. La squadra di Spalletti avrebbe conquistato il primo posto anche in caso di sconfitta per 3-0. Poco importa dunque il risultato finale (2-0 per i padroni di casa), la serata azzurra resterà comunque nella storia.

Sponda Inter la situazione non è differente. Inzaghi era chiamato a riscattare i passi falsi fatti in campionato e lo ha fatto nel migliore dei modi. I nero azzurri infatti hanno fatto fuori il Barcellona del bomber Lewandowsky, condannandoli all’Europa League.

Tuttavia è un altro l’italiano che si è preso la scena. Stiamo parlando niente meno che dell’arbitro Daniele Orsato che si è contraddistinto per un gesto che in un modo o nell’altro ha lasciato il segno.

Champions League: il gesto dell’arbitro Orsato durante Porto – Atletico Madrid

All’Estàdio Do Dragão va in scena il match tra Porto e Atletico Madrid. Una sfida che non ha più nulla da raccontare. I padroni di casa sono già passati agli ottavi, mentre la squadra del Cholo Simeone è già fuori dalle grandi orecchie.

Nonostante ciò succede di tutto in Portogallo. La formazione ospite dopo solo 24 minuti si trova sotto 2-0, risultato che li farebbe scendere al quarto posto, mentre per i padroni di casa significherebbe passare per primi il girone.

La partita è tesa, e come succede spesso in questi casi i giocatori rischiano di abbandonarsi alla foga del momento. È quello che è successo tra Reinildo e Orsato: il giocatore dei Colchoneros abbatte in scivolata l’avversario e si vede sventolare in faccia un cartellino giallo.

Confirmado: Daniele Orsato y Reinildo son muy buenos amigos 😂#PortoAtleti pic.twitter.com/xpXgszMOpj — Pável Fernández (@PavelFernandez_) November 1, 2022

Nel tentativo di scusarsi con l’avversario Reinildo alza la mano in segno di scuse, in quel momento però si trova davanti il direttore di gara che in tutta risposta batte il cinque al calciatore.

Un gesto che mirava a stemperare la tensione del momento, ma che ha lasciato sgomenti i presenti sul rettangolo di gioco. Non è passato inosservato nemmeno alle telecamere, il video infatti in pochissimo tempo è diventato virale sui social dividendo l’opinione pubblica