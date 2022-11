Napoli, che beffa: la rivale gli strappa l’attaccante, brutta notizia per il club

Sembrava tutto fatto e invece il Napoli ha dovuto incassare la brutta notizia di calciomercato: nessuno se lo aspettava.

Il Napoli si prepara per il prossimo match di campionato contro la rinnovata Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sta vivendo un momento molto prolifico dal punto di vista dei risultati nonostante la mini rivoluzione che c’è stata in estate. I partenopei tuttavia non intendono gettare al vento l’opportunità di continuare a macinare punti in campionato.

Ottenendo una vittoria allora sì che lo Scudetto non sarebbe più un tabù, ma un vero e proprio obiettivo stagionale. Vincendo al Gewiss Stadium gli azzurri di Spalletti intendono anche approfittare degli scontri diretti tra Juventus-Inter e Roma-Lazio (che si svolgeranno entrambi domenica 6 novembre).

Spalletti non dovrebbe stravolgere più di tanto il suo collaudato 4-3-3 nonostante un impegno di Champions League molto faticoso. Ci si aspetta il solito Meret tra i pali e la difesa formata da Di Lorenzo, Kim Minjae, Juan Jesus (probabilmente preferito a Ostigard) e Mario Rui. In mezzo al campo Anguissa è inamovibile, così come Lobotka e Zielinski. Osimhen in avanti guida l’attacco con Politano e Kvaratskhelia.

La rosa azzurra, come è facile da notare, è già completa in tutti i reparti. Ma Spalletti intende comunque apportare qualche modifica per il prossimo calciomercato invernale, con un nome che già sembra completamente sfumato.

Mercato Napoli, sfuma Solbakken

Il calciatore in questione è Ola Solbakken, attaccante norvegese del Bodø Glimt, che già in estate era inseguito sia dal Napoli che dalla Roma. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante sembrerebbe già aver scelto la sua prossima destinazione: si tratta della Roma di Mourinho che, visti i numerosi infortuni (tra cui quello pesantissimo di Paulo Dybala), vorrebbe portarsi a casa il giovane svincolato. Il Corriere rivela inoltre che Solbakken raggiungerà i suoi nuovi compagni in Giappone a fine mese.

In realtà non è stata tanto la Roma a convincerlo quanto la non volontà del Napoli di fare lo spint finale (in avanti infatti gli azzurri sono già abbastanza coperti). Lo stesso Corriere dello Sport mesi orsono aveva più volte riferito che il pacchetto degli attaccanti era già a posto così.