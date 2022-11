Crepa nello spogliatoio del Brasile: la promessa di Neymar è clamorosa

Il mondiale in Qatar è alle porte e tra le favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Brasile di Tite. Un gesto di Neymar rischia, però, di infrangere l’armonia tra i verdeoro.

L’asso del Paris Saint Germain avrebbe attirato su di sé diverse critiche per un comportamento non piaciuto ai compagni di nazionale.

La speranza dei brasiliani, adesso, è che questo episodio non incida sul cammino della Seleçao in Qatar.

Mondiale pronto per il via: il Brasile è tra le favorite

Manca poco all’inizio della competizione calcistica più attesa, la FIFA World Cup. Com’è noto, per la prima volta la competizione si sposterà in Medio Oriente, precisamente in Qatar, ma la cosa ancora più rivoluzionaria è che prenderà il via in inverno. Ad aprire le danze sarà, come di consueto, la squadra ospitante nella sfida contro l’Ecuador del 20 novembre. Sono tante le compagini che possono ambire alla vittoria finale. Tra queste è impossibile non mettere il Brasile, detentore di 5 titoli e presente in tutte le edizioni. Il commissario tecnico TIte, che nel 2019 ha vinto la Copa America, ha dichiarato che lascerà l’incarico al termine della competizione, a prescindere dal risultato ottenuto. La volontà è chiaramente quella di portare a casa il sesto titolo e ci sarebbero anche tutti i presupposti per farlo. Una squadra dal valore indiscutibile, che si conosce e che segue la guida del proprio tecnico.

Neymar criticato: ecco il gesto che ha scosso lo spogliatoio

Il fuoriclasse del Paris Saint Germain, Neymar Jr., ha attirato molte critiche su di sé per un comportamento che avrebbe rotto un patto fra compagni di nazionale. Secondo quanto riportato da Sport, infatti, i calciatori della Seleçao avrebbero stipulato un patto che prevedeva di tenersi pubblicamente fuori dalle questioni politiche del paese. In Brasile ci sono state le elezioni presidenziali dove Lula ha trionfato sul presidente uscente Bolsonaro.

Neymar avrebbe rotto l’accordo schierandosi pubblicamente con lo sconfitto, Jair Bolsonaro, dichiarando anche che avrebbe dedicato il suo primo gol al mondiale proprio a lui. Adesso, Tite dovrà essere bravo a tenere il sereno nello spogliatoio per mirare alla sesta stella verdeoro.