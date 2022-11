Neuer stupisce tutti: rivelazione inaspettata, mondo del calcio sotto shock

Saracinesca spesso invalicabile di Bayern Monaco e Germania, Manuel Neuer ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata che ha scioccato il mondo del calcio.

Tra poche settimane prenderà il via il mondiale in Qatar e la Germania vuole migliorare il pessimo score di quattro anni fa.

I tifosi, adesso, sono molto preoccupati per le condizioni dell’ex portiere dello Schalke 04.

Manuel il cannibale, in bacheca praticamente tutto

Che Manuel Neuer fosse un portiere fuori dal comune lo si era intuito quasi da subito, nei suoi esordi con lo Schalke 04. Cresce nella Ruhr, con il club di Gelsenkirchen passa cinque anni mettendo in mostra anche la sua abilità con la palla ai piedi. Nel 2011 arriva la chiamata dalla Baviera e Neuer si trasferisce al Bayern Monaco. Manuel continua a crescere e diventa un muro invalicabile per gli attaccanti avversari. Questo fa le fortune del Bayern con la quale fa incetta di titoli: 10 Meisterschale, 5 Coppe di Germania, 7 Supercoppa di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe del mondo per club. Ma non finisce qui, i successi arrivano anche in nazionale dove Neuer è assoluto protagonista nella vittoria teutonica del mondiale di Brasile 2014. Il suo stile di gioco, la sua personalità ed affidabilità sono fondamentali per le squadre in cui gioca.

Rivelazione incredibile di Neuer: ecco cosa è successo al portiere

Le recenti parole di Neuer alla Bild hanno scosso non solo i tifosi tedeschi, ma tutto il mondo del calcio. Il portiere del Bayern Monaco ha, infatti, raccontato di un dramma vissuto di recente e che lo ha spinto a lanciare una linea di prodotti con la tennista Angelique Kerber.

Come riportato dal quotidiano tedesco, infatti, Manuel ha dovuto affrontare tre operazioni chirurgiche a causa di un cancro alla pelle e i prodotti riguarderebbero appunto la protezione della pelle. Ecco le parole di Neuer: “Entrambi [Neuer e Kerber N.d.R.] abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta del sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle sul viso, che ho dovuto operare già tre volte“.