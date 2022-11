Cassano non si ferma più e commenta l’episodio: “È uno scandalo”

Sempre attivo e pronto a far parlare di sé, ancora una volta Antonio Cassano è balzato agli onori della cronaca per una frase senza mezzi termini su un episodio della dodicesima giornata di Serie A.

L’ex attaccante barese ha criticato pesantemente e direttamente delle dinamiche ritenute “scandalose“.

Fantantonio non cambia mai: continua a far parlare di sé anche fuori dal campo

Sin da quando, poco più che ragazzino, ha siglato quel meraviglioso gol contro l’Inter che lo ha presentato al grande calcio, Antonio Cassano ha fatto spesso parlare di sé. Dalle magie in campo con le maglie di Bari, Roma, Sampdoria ma anche Inter, Milan e Real Madrid, alle cassanate che spesso gli hanno complicato la vita nei rispettivi club, per finire alle liti come nel caso dell’addio alla Samp.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, però, Antonio Cassano è rimasto lo stesso. Chiaro, diretto e senza peli sulla lingua. Di recente ha attirato molte polemiche su di sé per aver definito “scappati di casa” sia i compagni di Diego Armando Maradona al Napoli, sia i suoi ex compagni alla Sampdoria arrivati, a detta di Fantantonio, grazie a lui fino ai preliminari di Champions League.

Cassano grida allo scandalo: ecco il suo pensiero

Adesso Cassano è tornato e ancora una volta ha detto la sua. Questa volta, l’ex fantasista, ha commentato un episodio accaduto durante il dodicesimo turno di Serie A. Si tratta dell’ammonizione rimediata da Sergej Milinkovic-Savic nel match tra Lazio e Salernitana e che costringerà il serbo a saltare il derby contro la Roma.

Cassano, ospite alla Bobo TV in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, ha rincarato la dose criticando pesantemente la concezione d’utilizzo del VAR, a detta sua, carente in un particolare approccio. Ecco le parole di Fantantonio: “Deve stare 16 giornate giornate fuori, perché è scandaloso il giallo. Per quello io continuo a dire che se esiste sta ca**ta di VAR e non c’è dentro un ex calciatore che capisce le dinamiche, andiamo sempre di male in peggio. Il VAR bisogna toglierlo, ma se c’è dentro devi mettere un ex calciatore. È uno scandalo“.