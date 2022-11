Trattativa a fari spenti per Giuntoli, occhi puntati sulla Turchia: tifosi in tilt

Cristiano Giuntoli prepara il prossimo colpo. Il direttore sportivo pronto al blitz: occhi puntati in Turchia.

C’è molto di Cristiano Giuntoli nell’avvio di stagione da capogiro del Napoli. Gli azzurri dominano in campionato, dove sono saldi al primo posto in classifica, e hanno conquistato da primi della classe il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Percorso praticamente netto, insomma. Merito di Spalletti e della squadra, che ha trovato subito gioco ed identità, ma anche del lungimirante ds.

Ad inizio estate, il clima in casa Napoli era davvero teso. Con gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly la parola d’ordine sembrava essere “ridimensionamento” e “smobilitazione”. Tempo qualche mese, tutto ciò è stato smentito dai fatti, anche grazie al grande lavoro di Giuntoli. Dai colpi tutta competenza e fantasia, come Kvaratskhelia e Kim, ai funzionali e affidabili Raspadori e Simeone..il direttore sportivo del Napoli ha messo su una squadra intelligente e ben costruita, attrezzata in ogni reparto e pronta a far fronte ad ogni competizione. Il tutto con un importante abbattimento dei costi e con l’abbassamento dell’età media della rosa. Insomma, un semi-capolavoro che ha tracciato la strada per quella che sarà la politica futura del Napoli. Secondo le ultime informazioni, Giuntoli avrebbe già pronto il prossimo colpo del mercato azzurro. Un altro giovane da lanciare e mettere alla prova in Serie A come avvenuto con Kvaratskhelia.

Giuntoli lo segue, ecco chi è il talento del Fenerbahce

Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti il Napoli sta seguendo da vicino la situazione di Arda Guler, talento emergente del calcio turco. Le qualità del diciassettenne centrocampista turco non sono passate inosservate alle big del calcio europeo. Giuntoli sarebbe pronto a battere tutti sul nascere, avviando i contatti con il Fenerbahce già nel mese di Gennaio. Gli azzurri potrebbero approfittare degli ottimi rapporti tra i due club. Napoli e Fenerbahce hanno infatti già trattato diverse volte in passato, ultimi casi Elmas e Kim Min-Jae. Questo potrebbe essere utile a Giuntoli per bruciare sul tempo gli altri club europei interessati al giocatore.

Guler è un centrocampista di grande qualità è tecnica, con tempi di inserimento e grande propensione offensiva. Non ha nel fisico la sua dote migliore (è alto 1,76), ma compensa con grande visione di gioco e buoni piedi. Dotato di un grande tiro mancino, svaria sulla trequarti e sulla fascia destra per sfruttare il tiro. La sua valutazione è di circa 10 milioni nonostante la giovanissima età.

In stagione, il giocatore ha collezionato 12 presenze tra campionato e coppe europee, conditi da tre gol e un assist. Le qualità, insomma, sono evidenti. E Giuntoli sembra avere già fiutato il colpo. Che sia lui il prossimo giovane talento a vestire la maglia azzurra?