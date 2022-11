Il tweet di De Laurentiis fa impazzire il web: che incredibile coincidenza!

Bel tweet da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con il quale viene sottolineata un’incredibile coincidenza.

Il Napoli ha appena conseguito contro l’Atalanta una vittoria strepitosa nell’anticipo valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Gli azzurri si sono riscattati subito dopo la prima sconfitta stagionale, seppur ininfluente, patita ad Anfield Road contro il Liverpool. La grande gara a Bergamo contro i nerazzurri ha ampliato il distacco catapultando gli azzurri ancora più su in classifica.

Una partita che il presidente Aurelio De Laurentiis, ha seguito solamente da lontano. Il patron romano, infatti, si trova ancora negli Stati Uniti e come comunicato da lui stesso tramite Twitter, ha visto la partita del Gewiss Stadium direttamente da Los Angeles. Il presidente azzurro ha fatto sapere che al Madeo Ristorante hanno predisposto un maxi schermo per poter seguire la gara, mostrando tanta vicinanza al gruppo in una trasferta che se pur difficile ha dato veramente grande soddisfazione.

Pur non parlando molto con i media, però, De Laurentiis è stato molto attivo via social negli ultimi giorni e di recente ha fatto un altro bel tweet, facendo impazzire il web e sottolineando un’incredibile coincidenza.

Un Napoli da… Lotto: il tweet di De Laurentiis scatena i tifosi

Il Napoli in questa stagione è partito fortissimo e sta scrivendo record su record, con gli azzurri che stanno giocando un calcio straordinario. Verrebbe da dire che questo Napoli dà proprio numeri ed è quello che sta accadendo anche fuori dal campo, visto che mercoledì 2 novembre nell’ultima estrazione del famoso gioco del Lotto, proprio sulla ruota di Napoli, sono stati estratti i numeri 68, 9, 77, 3 e 32, tutti combaciabili con la squadra azzurra.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è accorto subito della coincidenza ed è andato subito a twittare allegando l’immagine dell’estrazione scrivendo: “Mercoledì una quaterna tutta azzurra sulla ruota di Napoli!!!”. La concidenza è davvero clamorosa e tutto combacia alla perfezione: il 68 è il numero di Lobotka che quest’anno è il fulcro del gioco del Napoli di quest’anno, il 9 è quello di Osimhen che sta trascinando il Napoli a suon di gol, il 77 è il numero di Kvaratskhelia che sta stupendo tutti ed il 3 è quello di Kim Min-Jae che è il nuovo leader difensivo.

Volendo allargarci, potremmo dire che il Napoli non ha solo fatto quaterna come fatto notare da De Laurentiis, ma addirittura ha fatto cinquina, visto che il 32 combacia con i 32 punti conquistati dalla squadra di Spalletti in queste prime 12 giornate. Il tweet di De Laurentiis ha portato a tante reazioni da parte dei tifosi e, come era lecito aspettarsi, non tutte sono state positive.

Alcuni, infatti, hanno scritto a De Laurentiis di cancellare il tweet per non portare sfortuna, mentre altri gli hanno consigliato di evitare uscite del genere. Le reazioni, comunque, sono state per la maggior parte positive e per fortuna gran parte del tifo azzurro l’ha presa giustamente sul ridere. Ed ora dovranno anche ricredersi, perché nonostante l’assenza del mitico Kvaratskhelia gli azzurri hanno portato a casa un grandissimo e significativo risultato!