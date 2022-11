Osimhen non si ferma più: non immaginerai mai quale record ha superato

Ha superato ancora un altro record, la Serie A si inchina davanti a Victor Osimhen: nessuno poteva aspettarsi questo score.

Victor Osimhen decide la gara di Bergamo con un gol e un assist. Il Napoli completa la rimonta contro l’Atalanta e si assesta al primo posto, staccandosi dai nerazzurri e aumentando il gap con le altre pretendenti al titolo. Ma se gli azzurri sono riusciti a portare ancora una volta i tre punti a casa, gran parte del merito va proprio alla tenacia e determinazione dell’attaccante nigeriano.

Tre punti nel nome di Victor, bravissimo a smarcarsi in occasione del pareggio e bravissimo a servire Elmas per il 2-1, rete decisiva a fini del punteggio. Gol e assist, ma soprattutto record. Osimhen, infatti, ha superato un suo connazionale e ha registrato lo score migliore per un nigeriano in Serie A.

Osimhen, record…Nazionale! Nessuno come lui

Il bomber del Napoli realizza l’ottava marcatura in Serie A, la nona stagionale. E’ ad un passo dal raggiungere la doppia cifra, praticamente l’obiettivo minimo per un attaccante titolare. E se la settimana scorsa contro il Sassuolo è riuscito a segnare la sua prima tripletta in campionato, nonché raggiungendo un élite di soli altri 4 calciatori africani a compiere un hattrick, ora Osimhen ha stabilito finalmente un record importante in Serie A, riuscendo a superare il collega Simy.

Con 32 marcature nel massimo campionato italiano, il numero nove del Napoli supera definitivamente l’ex Crotone e Salernitana, capace in quattro anni di segnare 31 gol. Simy, nato come Osimhen proprio nella città di Lagos, ha abbandonato dalla scorsa stagione la Serie A e non è riuscito più a fare la differenza nella serie cadetta con la maglia del Benevento.

Dunque, ora Victor è il miglior realizzatore nigeriano in Italia e chiaramente i suoi connazionali non possono che essere felici. Per anni, prima di Simy, c’era un solo giocatore che dominava questa classifica.

Classifica dei miglior marcatori nigeriani in Serie A

Senza ogni dubbio, pensando al calcio nigeriano, ci verrà in mente l’estro, la fantasia, la qualità di Obafemi Martins, autore di 28 gol in campionato con la maglia dell’Inter. E’ stato il rappresentate della Nigeria più importante per diversi anni, capace di vincere ovunque: in Italia, in Russia, in USA. L’ex nerazzurro ha dovuto cedere lo scettro di miglior marcatore nigeriano a Simy solo l’anno scorso, ma non è passato molto altro tempo per aggiornare la classifica.

Dunque, ecco com’è composta la speciale classifica dei bomber delle Super Aquile del campionato italiano: