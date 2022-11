Invasione georgiana a Napoli: tra i tifosi anche un prete, ecco la curiosità che ha spiazzato tutti

Continua a registrarsi una folta schiera di tifosi georgiani allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, arrivati in massa per ammirare le gesta del connazionale Khvicha Kvaratskhelia.

Anche per il match interno contro il Sassuolo è stato riservato uno spicchio di curva ai tifosi accorsi dalla Georgia.

Khvicha ha risposto presente siglando un pregevole gol al volo contro il Sassuolo.

Kvaratskhelia+Osimhen: un Napoli da sogno batte il Sassuolo

Il dodicesimo turno di campionato è stato archiviato e ha portato grandi notizie ai partenopei, vittoriosi nell’anticipo del Maradona contro il Sassuolo. Napoli che parte subito fortissimo e la sblocca dopo appena tre minuti. Di Lorenzo crossa dalla destra, Kvaratskhelia spizza per Osimhen che controlla e spedisce in rete. Il Sassuolo è vivo e al 15′ si fa vedere dalle parti di Meret con Pinamonti che calcia di poco a lato. Il Napoli quando affonda, però, è devastante. Al 18′ ancora Kvaratskhelia sfonda sul lato destro e serve Osimhen che anticipa tutti e raddoppia. Tre minuti dopo i neroverdi hanno la possibilità di riaprirla ma Thorstvedt, scappato in campo aperto, si fa ipnotizzare da Meret nell’uno contro uno. Al 35′ Mario Rui serve una gran palla in profondità al numero 77, controllo delizioso e conclusione al volo che non lascia scampo a Consigli, 3-0 Napoli.

Nella ripresa i partenopei trovano il gol del poker, ancora con Osimhen che sfrutta un errore del Sassuolo e beffa Consigli con un pallonetto. I neroverdi rimangono anche in 10 per l’espulsione di Laurienté e il risultato non cambia più. Il Napoli vince e allunga sul Milan, sconfitto dal Torino. Adesso gli azzurri hanno un vantaggio di +5 sull’Atalanta seconda e prossima avversaria degli uomini di Spalletti.

Tifosi georgiani al Maradona: ecco chi sono i fan di Kvara

Nello spettacolo dello Stadio Maradona parte della curva non era colorata di canonico azzurro. Una macchia biancorossa si è fatta notare. Erano i tifosi accorsi dalla Georgia per ammirare le gesta di Kvaratskhelia, che ha ripagato con un gol e due assist.

Il Corriere dello Sport ha raccontato chi fossero quei tifosi al seguito del nuovo idolo di Napoli: “Gentile omaggio per la passione di una delegazione di tifosi appartenenti alla parrocchia di St.Ilia di Borjomi, cittadina di diecimila abitanti famosa per la produzione di acque minerali. In ogni partita del Napoli sono centinaia i tifosi georgiani che esibiscono fieri sciarpe e bandiere del proprio paese. Stavolta a loro è stato dedicato uno spicchio del settore inferiore della Curva A che hanno occupato con orgoglio e felicità festeggiando assieme ai napoletani per la rete di KK e per tutte le altre giocate del 77 azzurro“. Come si può notare dalle immagini ad accompagnare il folto gruppo di tifosi c’era anche un prete: si tratta di padre Joane che ha rivelato una incredibile curiosità sul suo passato. E’ infatti un ex calciatore ed è per questo che nel corso della visita con i fedeli della sua parrocchia non sarebbe mai potuta mancare una puntatina al Maradona per assistere alle gesta del loro connazionale.