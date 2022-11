Kvaratskhelia si allungano i tempi del recupero: brutta grana per Spalletti

Il Napoli dovrà fare fronte alla pesante assenza di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore salterà anche la gara contro l’Empoli, si allungano i tempi di recupero.

L’uomo copertina di questa prima parte di stagione del Napoli è certamente Khvicha Kvaratskhelia. Il giovane talento georgiano ha rubato le luci della ribalta. L’impatto del ventunenne talento georgiano sul calcio italiano è stato davvero devastante. Giuntoli lo ha prelevato dalla Dinamo Batumi per soli 10 milioni. Un investimento che oggi è triplicato a suon di numeri e prestazioni convincenti. Kvaratskhelia ha già realizzato 8 gol e 10 assist tra campionato e coppa, dimostrando di sapere esser un fattore decisivo di questo Napoli. Il georgiano è ormai uno dei fedelissimi di Spalletti. Sin dal ritiro estivo il tecnico ha notato le indubbie qualità del giocatore, e ha deciso nonostante la giovane età la sua poca esperienza ad alti livelli di rischiare e puntare su di lui. Un rischio che sino ad ora ha premiato Spalletti. Kvaratskhelia ha infatti dimostrato subito di potere diventare uno dei top del nostro campionato.

Per questo, la notizia dell’infortunio del giocatore ha lanciato in allarme l’ambiente azzurro. Kvaratskhelia è infatti stato vittima di un problema fisico che lo ha costretto allo stop. Il giocatore ha subito le conseguenze di uno scontro con Alexander – Arnold avvenuto nel corso della gara contro il Liverpool. Kvara è uscito acciaccato, con un forte mal di schiena che lo ha costretto a saltare la sfida contro l’Atalanta.

Gli azzurri sono comunque riusciti a vincere la gara contro i nerazzurri, dimostrando di avere una rosa ampia e pronta a far fronte ad ogni evenienza, anche all’assenza di uno dei giocatori cardine di questa squadra.

Kvaratskhelia salta anche l’Empoli, ma Spalletti ha pronte le soluzioni

Il Napoli sarà costretto a fare a meno di Kvaratskhelia anche nella prossima sfida di campionato. Le condizioni del georgiano sono infatti migliorate rispetto ai giorni scorsi, ma difficilmente verrà rischiato da Spalletti per la sfida contro gli azzurri.

Il tecnico sta già studiando come sostituire Kvara senza perdere di incisività. La prima opzione, che sembra al momento essere quella prediletta da Spalletti, è affidarsi ad Elmas, reduce dal gol vittoria contro i bergamaschi.

Spalletti potrebbe però sorprendere, e decidere di affidarsi invece a Raspadori, per sfruttare il fattore imprevedibilità e freschezza, visto che Elmas ha già disputato una intensa partita contro l’Atalanta e il tempo di recuperare giocando ogni tre giorni è sempre poco. Un’altra opzione, quella che al momento sembra meno accreditata, è quella che vede Spalletti schierare contemporaneamente Lozano e Politano, con il primo dirottato sulla fascia sinistra e il secondo a coprire la fascia destra.

Le soluzioni, insomma, non mancano, anche se Spalletti spera di ritrovare presto il suo gioiellino. Kvaratskhelia proverà a recuperare per la gara contro l’Udinese. In caso contrario tornerà direttamente nel 2023, per la gara di inizio anno contro l’Inter.