Napoli, è polemica sulla vittoria: anche un calciatore si fa sentire

Vittoria difficile e sofferta per il Napoli di Spalletti sull’ostico campo dell’Atalanta. I partenopei la vincono in rimonta anche se, nel dopo partita, non sono mancate le polemiche.

Nell’occhio del ciclone è finito l’arbitro Mariani che ha attirato le ire dei tifosi nerazzurri nel finale di gara.

Bergamaschi che, subito dopo il fischio finale, hanno vivamente protestato con l’arbitro.

L’Atalanta mette in difficoltà il Napoli che supera l’esame Gewiss

Vittoria importantissima per il Napoli che con una partita fatta di qualità e quantità riesce avere la meglio di un’Atalanta mai doma. Dea che parte fortissimo e che dopo tre minuti ha già la chance di portarsi avanti. Lookman scappa in campo aperto, serve l’accorrente Hojlund che, però, spara addosso a Meret. Al quarto d’ora sugli sviluppi di un corner, e dopo un lungo check al VAR, l’arbitro concede il penalty agli orobici per tocco di mano di Osimhen. Lookman spiazza Meret dagli undici metri e porta avanti i suoi. Al 23′ Elmas e Zielinski battono un corner corto, il polacco crossa in mezzo per Victor Osimhen che di testa manda fuori tempo Musso e riporta il match in parità. Al 35′ Osimhen vince il duello a sportellate con Demiral e serve l’inserimento di Elmas, il macedone controlla e batte Musso con l’aiuto di una deviazione.

Nella ripresa gli orobici provano a riacciuffarla. Doppia occasione al 55′ con Maehle che trova Meret sulla sua conclusione e Lookman impatta la traversa sul successivo tap-in. Al 63′ ancora l’inglese cerca Hojlund che arriva tardi nell’appuntamento con il pallone e sbuccia malamente. A poco più di 10′ dalla fine Simeone, entrato per Osimhen, ha l’occasione di chiuderla ma spedisce a lato.

Finale concitato: anche il calciatore si unisce alla polemica

Il finale di gara, con la Dea che spingeva per trovare il pari, è stato oggetto di polemiche. Nello specifico la direzione di Mariani non è piaciuta ai nerazzurri che si aspettavano un recupero più corposo visti i cambi effettuati oltre il 90′ da Luciano Spalletti. Alla protesta si è unito anche Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta fuori per infortunio.

L’attaccante colombiano, attraverso il proprio account Instagram, ha pubblicato e poi rimosso un post proprio nei confronti del direttore di gara. Ecco le parole del post rimosso da Muriel: “Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare“. Muriel si riferiva proprio al mancato prolungamento del recupero che ha fatto infuriare tifosi e giocatori dell’Atalanta.