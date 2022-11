Esonero Inzaghi, vicina la svolta: la decisione immediata della società spiazza i tifosi

Il difficile momento dell’Inter impone ai nerazzurri grandi riflessioni. Anche Inzaghi sul banco degli imputati, sta accadendo nelle ultime ore.

Tra le grandi deluse del campionato c’è sicuramente l’Inter. I nerazzurri hanno avuto un avvio di stagione a dir poco traballante. Se il Napoli è passato dall’essere considerato ad inizio estate un’outsider e un club in fase di smobilitazione rivelandosi invece poi una delle più serie candidate al titolo, per i nerazzurri il percorso è stato agli opposti.

Gli uomini di Inzaghi ad inizio campionato sono partiti con i favori del pronostico, ma adesso con 13 partite giocate e già 5 sconfitte incassate sono al settimo posto in classifica a -11 dal Napoli capolista e vedono sensibilmente diminuite le possibilità di potere rientrare nella lotta scudetto. Il percorso nerazzurro è stato un’altalena di risultati davvero difficile da digerire in quel di Milano, dove speravano di potere riscattare il secondo posto dello scorso anno.

Riflessioni sono d’obbligo per il presidente Steven Zhang, ma soprattutto per Beppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente ad e ds nerazzurro, che dovranno valutare cosa è andato storto quest’anno. Sul banco degli imputati ovviamente è finito anche Simone Inzaghi. Al tecnico sono state imputate diverse questioni. La dirigenza non ha apprezzato il rendimento di questa stagione della squadra, troppo discontinuo e burrascoso.

Inter nella giornata odierna decisioni epocali: la svolta definitiva

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste ore in casa nerazzurra sono in corso grandi riflessioni sul futuro. La dirigenza e la società stanno pensando alle mosse future. Nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un colloquio tra i dirigenti ed il tecnico ad Appiano Gentile.

Ai nerazzurri serve ricompattare l’ambiente, trovare unità e dare la scossa per potere ripartire. La dirigenza vuole provare a dare una scossa, prendendosi però il tempo di valutare bene tutti le opzioni. Serve però un cambiamento immediato. Sul banco degli imputati soprattutto la palese differenza di rendimento tra gare in trasferta e fuori, che per il momento sta facendo la differenza.

Simone Inzaghi (LaPresse)

I nerazzurri hanno la possibilità di rifarsi parzialmente nelle ultime due partite contro Bologna e Atalanta prima della lunga pausa per il Mondiale. Intendono chiudere positivamente questa prima parte di stagione per poi sperare che l’insolita sosta possa tornare utili ai nerazzurri. Al momento i nerazzurri devono preoccuparsi di agganciare il piazzamento Champions, obbiettivo minimo del club. Non centrare il piazzamento europeo sarebbe devastante per le casse del club e per il progetto sportivo. Qualora gli obbiettivi dovessero scivolare via la società potrebbe mettere in discussione la posizione di Inzaghi.

Le evoluzioni di casa nerazzurra toccano indirettamente anche il Napoli. Gli azzurri affronteranno i nerazzurri al primo incontro al rientro della sosta, il prossimo 4 Gennaio. Che Inter arriverà all’appuntamento con gli azzurri?