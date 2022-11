Osimhen di nuovo nel mirino: la tentazione questa volta è fortissima

Victor Osimhen continua ad incantare. Nessuno come l’attaccante azzurro in Serie A, il dato eloquente

Come ribaltare la stagione in pochi istanti. La prima parte di campionato di Osimhen è stata condizionata da un pesante infortunio che ha tenuto l’attaccante nigeriano lontano dai campi per oltre un mese. Un lungo e fastidioso intoppo che rischiava di compromettere le prestazioni del nigeriano, che aveva iniziato bene la stagione con due gol nelle prime giornate di campionato.

Poi l’infortunio nella gara contro il Liverpool e la lunga assenza, che ha preoccupato i tifosi napoletani. Con il famoso senno di poi, si può dire che le sei gare giocate dal Napoli senza Osimhen hanno dato diverse informazioni agli azzurri. La prima è che sì, il Napoli può vincere una partita anche senza Osimhen. Si può dire però anche che le gare disputate dal ritorno dell’attaccante abbiano dato altrettante informazioni: per puntare ai grossi obbiettivi il nigeriano è fondamentale.

L’attaccante è rientrato dall’infortunio con una carica mai vista prima. Quello che sembrava potere affossare la stagione di Osimhen, in realtà si è trasformato in voglia di spaccare il mondo e dimostrare la propria importanza nel progetto azzurro, grinta mai vista prima e soprattutto un impatto devastante. Dal suo rientro dall’infortunio in poi, Osimhen sta vivendo uno dei suoi periodi migliori con la maglia azzurra. A dimostrarlo un dato davvero incredibile che la dice lunga sullo stato di forma del bomber azzurro.

La sentenza Victor Osimhen, dal post infortunio il nigeriano è un cecchino

Bologna, Roma, Sassuolo, Atalanta. Sono queste in ordine le “vittime” di Victor Osimhen in campionato da quando è rientrato dall’infortunio (a queste è da aggiungere l’Ajax in Champions League). Il dato strano? Sono anche le ultime quattro avversarie affrontate in Serie A dal Napoli. Non vi basta? In queste quattro partite l’attaccante azzurro ha segnato 6 gol (uno a testa a Bologna, Roma e Atalanta, tre al Sassuolo).

Con sei gol segnati nelle ultime quattro partite giocate, la media gol di Osimhen non può che essere clamorosa. Dal suo rientro post infortunio, il giocatore ha messo a segno un gol ogni ’75 minuti.

La media sale, ma rimane comunque impressionante se si prende in considerazione l’intero campionato. Nelle nove partite giocate in Serie A (di cui otto giocate da titolare per un totale di 725 minuti) Osimhen ha segnato 8 gol. La sua media rete è quindi di un gol segnato ogni ’90 minuti. Praticamente un gol a partita.

A sorprendere, però, non sono solo le reti (alle quali bisogna aggiungere anche due assist realizzati), ma il grande spirito di sacrificio e il senso del gruppo dell’attaccante, che non esita a mettersi a disposizione della squadra e a trascinare i suoi nei momenti di difficoltà durante la partita.

Sirene inglesi per il top player azzurro: il futuro non è più certo

I numeri del nigeriano non sono passati indifferenti agli occhi dei grandi club europei. In particolare dalla Premier starebbero seguendo da vicino le mosse del giocatore. Il Newcastle, in particolare, sarebbe interessato al giocatore, come riportato dal Corriere dello Sport. Il Napoli intanto fa orecchie da mercante sul suo asso, ma è chiaro che se arrivasse una proposta seria e rispondente economicamente alle richieste, il club azzurro potrebbe anche valutarla.

Intanto i tifosi continuano a godersi il momento d’oro dell’attaccante nigeriano, complice delle più belle vittorie ed azioni da gol delle ultime gare sostenute. Il futuro non è più certo, ma per adesso è meglio non pensarci.