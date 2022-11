Ex azzurro al veleno, le sue parole non passano inosservate: “Un errore andare al Napoli”

Il Napoli continua a volare, sempre più in alto, in campionato e in Champions League. Gli azzurri, però, devono fare i conti con le dichiarazioni molto critiche di un ex.

In una stagione nata sotto i migliori auspici e che al momento procede a gonfie vele, arriva una nota stonata nei confronti dei partenopei.

Azzurri che adesso si preparano allo sprint finale prima della sosta per il mondiale in Qatar.

I partenopei non vogliono più fermarsi: scoperta l’avversaria nel cammino europeo

La sofferta vittoria del Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta ha fatto schizzare il morale del Napoli alle stelle. Gli uomini guidati da Spalletti, infatti, guidano la classifica di Serie A con sei punti di vantaggio sul Milan secondo e otto su Lazio e Atalanta. Non solo in campionato i partenopei sembrano inarrestabile. I campani hanno chiuso in testa il proprio raggruppamento di Champions League, davanti al più quotato Liverpool, e questo gli ha permesso di presentarsi all’urna di Nyon come testa di serie. Il sorteggio è avvenuto e sembra essere stato clemente con il Napoli che evita lo spauracchio Paris Saint Germain. L’avversaria della banda di Spalletti sarà, infatti, l’Eintracht Francoforte campione in carica in Europa League e che nel proprio girone ha avuto la meglio su Olympique Marsiglia e Sporting Lisbona. Il doppio confronto lascia, dunque, ben sperare per proseguire il cammino europeo.

Parla l’ex Napoli: durissimo il commento sugli azzurri

Nonostante il momento magico che sta vivendo il Napoli, però, è arrivata una voce fuori dal coro. A parlare è stato un ex calciatore azzurro che non ha risparmiato frecciatine. Si tratta di Adam Ounas, trasferitosi al Lille dopo l’esperienza in Campania.

Ounas è tornato sul suo trasferimento in azzurro, avvenuto nel 2017, con parole non proprio al miele: “Col senno di poi, non avrei firmato col Napoli. O restavo al Bordeaux o sarei andato alla Roma che mi voleva per il dopo Salah. Le scelte di carriera sono importanti e io ne ho fatto una brutta. Crotone mi ha aperto gli occhi, mia moglie mi ha chiesto di svegliarmi in quel momento. Oggi sono felice di essere tornato in Francia con la mia famiglia“.