Totti conquista l’Olimpico: la dedica al figlio commuove tutti, le immagini sul web

Francesco Totti ha conquistato ancora una volta lo Stadio Olimpico: la dedica a suo figlio ha sorpreso e commosso tutti.

L’ex capitano della Roma e suo figlio Cristian si sono resi protagonisti nel giorno del derby: il gesto allo stadio ha scaldato il cuore ai presenti.

Allo Stadio Olimpico è andato in scena il derby fra Roma e Lazio. A vincere sono stati i biancocelesti, che hanno avuto la meglio grazie alla rete di Felipe Anderson durante il primo tempo.

Le due romane si stanno dando battaglia di settimana in settimana per scalare la classifica: questo scontro diretto ha così dato un vantaggio alla formazione di Maurizio Sarri, che ora ha 2 punti in più sui giallorossi.

Prima della sfida, però, è avvenuta una scena sorprendente che ha coinvolto Cristian Totti, figlio dell’ex capitano della Roma. Il gesto ha sorpreso ed emozionato i tifosi presenti allo Stadio Olimpico.

Totti, la dedica per il figlio sorprende ed emoziona

Il derby si è giocato con la Roma padrona di squadra, mentre la Lazio ha ricoperto il ruolo dell’ospite. Di conseguenza, lo Stadio Olimpico era fortemente tinto di giallorosso e, come spesso capita, erano presenti anche alcuni personaggio noti in tribuna.

Tra gli spettatori in tribuna c’era anche Cristian Totti, figlio dell’ex capitano, che proprio domenica ha compiuto gli anni. Purtroppo per lui, la sua squadra del cuore non gli ha fatto un bel regalo, ma una dedica a lui riservata ha emozionato.

Prima del fischio d’inizio, infatti, lo speaker della Roma ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a Cristian. A testimoniare tutto ciò ci ha pensato la sorella Chanel, che ha postato delle Instagram stories sul proprio profilo per immortalare il momento emozionante. Questo certifica ulteriormente quanto sia ancora vivo il rapporto fra il club e la famiglia Totti. Anche l’ex attaccante ha riservato una dedica speciale per il figlio: sui social ha postato il celebre scatto dei due mentre indossano la maglia giallorossa nel giorno dell’addio al calcio dell’ex numero 10.

Oltre al forte legame fra la Roma e la famiglia Totti, è evidente quanto sia solido il rapporto fra padre e figlio: quella foto ha mille significati per i due, visto che si trattava di un giorno decisamente speciale.

Inoltre, Cristian l’ha scelta come immagine del profilo Instagram.