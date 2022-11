Gian Piero Gasperini ha finalmente un motivo per sorridere dopo la sconfitta contro il Napoli, con il giudice che gli ha dato ragione.

Nell’ultimo turno di Serie A, il Napoli si è imposto in rimonta per 2-1 sull’Atalanta, con i nerazzurri che sono scivolati a -8 dagli azzurri e venendo superati in classifica dal Milan. La Dea era passata in vantaggio con la rete su rigore di Lookman dopo pochi minuti, ma il Napoli ha mostrato tutta la propria forza seppur privo di Kvaratskhelia, ribaltando il risultato grazie alle reti di Osimhen ed Elmas..

Per l’Atalanta si è trattata della seconda sconfitta interna dopo quella subita contro la Lazio due settimane fa, con gli orobici che ora vedono avvicinarsi pericolosamente tanto i biancocelesti quanto la Juventus in classifica. Per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, l’Atalanta dovrà dare il massimo e sa di non poter perdere troppi punti perché dietro corrono molto. Nel frattempo, a poche ore da questa sconfitta, è arrivata una notizia che fa felice il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini.

Gasperini sorride: Palomino assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping

Prima l’infortunio di Luis Muriel che è risultato un fulmine a ciel sereno, poi la sconfitta contro il Napoli che potrebbe pesare nella corsa alla Champions League. Gli ultimi giorni non sono stati certamente facili per l’Atalanta che sta attraversando forse il primo momento difficile in stagione, con i nerazzurri che hanno vinto solo 2 delle ultime 5 partite, dove sono arrivati 1 pareggio e ben 2 sconfitte.

La Dea ha conquistato solo 7 degli ultimi 15 punti disponibili, con la Lazio che l’ha agganciata in classifica a quota 27 punti e con la Juventus ora a -2. Notizie che non fanno certamente piacere al tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini che tuttavia può finalmente sorridere dato che quest’oggi è arrivata una buona notizia: potrà contare su José Palomino per le prossime partite.

Il difensore era stato infatti sospeso a fine luglio dopo essere risultato positivo in un test antidoping a sorpresa effettuato da Nado Italia ad un anabolizzante, il Clostebol, ma oggi il Tribunale Nazionale Antidoping lo ha assolto. Lo scorso Settembre, Palomino fu ascoltato dalla Procura Antidoping e nel corso di quest’audizione si professò innocente, sostenendo la tesi della contaminazione accidentale.

Spiegazione che, vista la decisione presa oggi dal Tribunale Nazionale Antidoping, ha convinto i giudici, con Palomino che potrà quindi tornare a giocare da subito. Le motivazioni che hanno portato i giudici a questa decisione saranno note tra 30 giorni, ma intanto sia il difensore che Gasperini possono tornare a sorridere. Il tecnico nerazzurro si è schierato al fianco del suo giocatore fin dall’inizio e nell’ultima conferenza stampa aveva dichiarato come si fosse trattato solo di un errore da parte di un giocatore sempre rispettoso delle regole, aspettandosi buon senso da parte dei giudici e così è stato.