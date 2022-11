Napoli, che scossa a Bergamo: l’appello di Belen Rodriguez ha funzionato!

Rimonta completata contro l’Atalanta, il Napoli vince a Bergamo 2-1: l’appello di Belen Rodriguez ha funzionato!

Il Napoli vince e convince contro l’Atalanta, nonostante fosse andato in svantaggio grazie alla rete su rigore di Lookman. La rimonta è firmata Victor Osimhen, autore di una pregevole prestazione: gol e assist.

E’ stata una partita difficilissima e i tifosi, da casa e dal Gewiss Stadium di Bergamo, hanno sofferto. Lo sa benissimo Belen Rodriguez, riscoperta supporter partenopea per l’occasione. L’attrice e conduttrice argentina ha seguito tutta la gara del Napoli, dal primo minuto fino al triplice fischio. Ha sofferto e gioito con il suo compagno Stefano De Martino, il quale si è lasciato andare ad un’esultanza scatenata.

Ed è stata proprio Belen a dare la scossa alla squadra, chiedendo un’aiuto ai calciatori azzurri, altrimenti sarebbe stata una domenica molto complicata.

Belen Rodriguez soffre e si diverte con il Napoli: “Dovete fare gol” – VIDEO

In religioso silenzio e con luce soffusa nella stanza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno guardato assieme la partita Atalanta-Napoli. Chiaramente, lo showman della Rai è tifosissimo del club partenopeo ed ha influenzato anche la sua compagna. D’altronde, la donna argentina sa benissimo quanto sarebbe stato importante vincere a Bergamo. Soprattutto per l’umore di Stefano.

E infatti, subito dopo il gol di Lookman, Belen ha registrato la reazione del fidanzato, moralmente distrutto. “Soffre…Soffre – riferendosi al ballerino napoletano – Volete fare qualcosa?”. L’attrice ha così chiesto al Napoli di svegliarsi: “Dovete fare gol, altrimenti sarà una domenica dura!“. Passano effettivamente pochi istanti e Zielinski scodella l’assist al bacio per Osimhen. Dopo pochi minuti, arriva anche il 2-1 firmato da Elmas. Così, Belen prende in mano il suo cellulare e registra la reazione di Stefano che abbraccia il televisore come un bambino, quasi come se volesse stringersi attorno ai calciatori azzurri.

Dunque, la domenica è salva. Stefano non metterà il broncio e il club azzurro è primo in classifica, ben lontano dalle sue avversarie. Il Napoli porta altri tre punti in uno scontro diretto importante, in un campo ostico per tutti. Belen Rodriguez festeggia la vittoria della squadra di Spalletti assieme al compagno, il quale commenta a caldo la fine della partita con lo slogan ormai noto: “Forza Napoli sempre“. Tutto bene quel che finisce bene.