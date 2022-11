Napoli-Empoli, arbitra Pairetto: il dettaglio scaramantico che nessuno ha notato

Napoli-Empoli è stata affidata all’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino: il dettaglio che nessuno ha notato e che potrebbe favorire gli azzurri.

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro l’Empoli dopo aver abbattuto l’Atalanta con le reti di Osimhen ed Elmas. Un risultato che ha consolidato il primato degli azzurri in classifica con 35 punti fatti in tredici partite: al momento la classifica è più che ottima, ma i ragazzi di Spalletti hanno l’obbligo di portare a casa gli ultimi due incontri contro Empoli e Udinese per arrivare alla sosta con maggiore tranquillità.

La formazione di Spalletti, che dovrà fare ancora a meno di Kvaratskhelia (che ha recuperato parzialmente dalla lombalgia ma che non vuole rischiare), ha ricevuto la notizia circa il nome dell’arbitro che dirigerà lo scontro di martedì con l’Empoli. Si tratta di un fischietto con più di venti anni di esperienza e in pianta stabile in Serie A dalla stagione 2013/2014, che porta bene agli azzurri in quanto in tutti i match da lui diretti il Napoli ha sempre trionfato.

Napoli-Empoli: ecco il curioso retroscena dietro questa designazione

L’arbitro in questione è il 38enne Luca Pairetto della sezione di Nichelino (To). La sua scelta arbitrale sorride gli azzurri in quanto in tutti i precedenti, a partire dalla stagione 2013/2014, hanno trionfato in maniera piuttosto netta. Il direttore di gara ha arbitrato il Napoli per la prima volta il 18 maggio 2014, in quel frangente gli azzurri scesero in campo contro l‘Hellas Verona trionfando con una magnifica prestazione (la partita terminò 5 a 1 per gli azzurri all’epoca guidati da Rafa Benitez).

Altri successi con Pairetto in campo ci furono nei successivi scontri di Serie A contro Sassuolo, Empoli e Sampdoria, terminate rispettivamente 3-1, 5-1 e 3-0. Il 28 giugno 2020 invece l’arbitro piemontese diresse un Napoli-SPAL che terminò 3-1 a favore dei padroni di casa. Lo scorso gennaio 2020 all’arbitro di Torino toccò invece il derby della Campania tra Napoli e Salernitana: anche in questo caso i partenopei riuscirono a vincere dominando la formazione di Colantuono per 4-1. E’ proprio il caso di parlare ironicamente di un ‘favore arbitrale’ nei confronti degli azzurri: certamente i tifosi partenopei coglieranno con una certa dose di scaramanzia una designazione che può essere decisamente positiva per loro!