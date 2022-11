Crollo Inter, Juventus rilanciata per lo Scudetto? Così Inzaghi aiuta Spalletti

L’Inter crolla ancora in un big match, la Juventus può già pensare allo Scudetto? Il fattore che può aiutare il Napoli di Spalletti.

Inter in caduta libera. La formazione nerazzurra, appena due anni fa vincitrice del titolo italiano, esce dalla zona Europa e si lascia battere dalla Juventus, squadra che ha mostrato più di una fragilità.

Preoccupa la scarsa propensione al gol dell’Inter, nonostante la coppia Dzeko-Lautaro e la presenza di tanti altri calciatori di spessore, da Barella a Calhanoglu fino a Dumfries. I ragazzi di Inzaghi, infatti, hanno sprecato troppe occasioni da gol nel primo tempo del derby d’Italia. E rientrati negli spogliatoi hanno perso completamente la bussola. O meglio, la Juventus è riuscita a ritrovarla, tornando ad essere quella spietata di un tempo: ripartenza e contropiede.

Juventus rientrata in corsa per lo Scudetto?

Rabiot e Fagioli rilanciano la Vecchia Signora, che finalmente vince un big match in questa stagione e mantiene addirittura la porta inviolata. E’ il primo piccolo filotto di successi per Allegri che chiedeva ai suoi calciatori già diverse settimane fa.

Ma con la vittoria per 2-0 sull’Inter, la Juventus può davvero pensare ad essere competitiva per lo Scudetto? Chiaramente, solo il tempo lo dirà. Il Mondiale in Qatar spezzerà il ritmo partite di tutte le venti partecipanti, ma chiaramente la squadra bianconera concederà tanti titolari alle rispettive Selezioni. Basti pensare a giocatori chiave come Di Maria, Szczesny, Paredes, Vlahovic, Milik e tanti altri. Resteranno a lavorare tutti gli italiani e i giovani, quelli che potrebbero trascinare Allegri fuori dalla crisi.

Tutto dipenderà anche dal recupero dall’infortunio del Fideo e di Pogba. Certamente il centrocampista francese non gioca ad alti livelli da diversi mesi, ma può ancora fare la differenza in Serie A. E senza lo stress della Coppa del Mondo può essere davvero determinante.

In particolare, però, Allegri dovrà capire la chiave per evitare tutti questi problemi muscolari. Da quando è tornato a Torino, I suoi calciatori hanno avuto più di 40 infortuni, motivo per il quale non è mai riuscito a schierare la formazione tipo. Ebbene, per rientrare davvero in corsa per lo Scudetto, alla Juventus servirebbe una striscia di imbattibilità davvero lunga, che può arrivare solo con una rosa al completo e nelle migliori condizioni mentali e fisiche possibili.

Ecco come Inzaghi sta aiutando la concorrenza

Il crollo dell’Inter all’Allianz Stadium è preoccupante e si aggiunge ai problemi finanziari del club. Steven Zhang non ha alcuna intenzione di esonerare Inzaghi, che ha già centrato un obiettivo stagionale: passare il turno di Champions, un fattore non così scontato. Tuttavia, la Beneamata è uscita praticamente distrutta da ogni big match in campionato (Lazio, Milan, Udinese, Roma e Juventus) ed è riuscita a vincere solo con le squadre presenti nella seconda parte della classifica.

L’Inter si sta praticamente defilando dalla corsa Scudetto e il gap con il Napoli è diventato già importante. I giochi non sono finiti, manca ancora troppo tempo e le variabili sono infinite. Ma per riuscire ad impensierire le pretendenti al titolo, i nerazzurri dovranno rosicchiare punti alle big e vincere scontri diretti. E se anche il Napoli da gennaio dovesse mantenere un ritmo costante – non per forza così positivo come visto finora – allora sarà un invito a nozze per la squadra di Spalletti.

Insomma, se l’ascesa della Juventus non fosse solo momentanea e se l’Inter dovesse rialzare la china, si creerebbe caos per i primi quattro posti in campionato. Un fattore che potrebbe offrire risultati inaspettati e rimettere tutto in discussione. Il Napoli, però, ha il vantaggio di dover pensare solo a sé stesso in questo momento. Quel che succede nelle retrovie non sono affari che lo riguardano.