Napoli sorteggi Champions, Francoforte agli ottavi: arriva la minaccia

Finalmente il Napoli conosce il suo avversario degli ottavi di Champions League: chi sono tutte le stelle del Francoforte che gli azzurri dovranno fermare.

Comincia così il percorso verso la finale di Istanbul. A Nyon si è tenuto il sorteggio degli ottavi di Champions League e il Napoli ha pescato l’Eintracht Francoforte.

La formazione azzurra ha conquistato il primato del girone A, davanti al Liverpool. Questo le ha permesso di evitare tutte le teste di serie e di giocare la gara di ritorno degli ottavi di Champions in casa, al Diego Armando Maradona. Di seguito vediamo il quadro completo con tutte le sfide sorteggiate:

Lipsia-Manchester City

Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Francoforte-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

PSG-Bayern

Dunque, andiamo alla scoperta dell’avversario del Napoli: ecco quali sono le stelle da tenere d’occhio e da dove proverranno le minacce.

Alla scoperta dell’Eintracht Francoforte: Kamada top player, Gotze e il giovane Lindstrom

Il miglior calciatore dell’Eintracht Francoforte, nonché oggetto di mercato, è Kamada. Il centrocampista giapponese, che sarà protagonista al Mondiale in Qatar, ha già segnato 12 gol ed è il giocatore chiave della rosa di Glasner. Il suo contratto è in scadenza e non è detto che possano esserci sorprese a gennaio, dopo la Coppa del Mondo.

La squadra ha un ottimo portiere, Kevin Trapp, ma una difesa ballerina che ha concesso molti gol in stagione. Infatti, tra 21 reti subite in campionato e 8 in Champions, l’Eintracht ha incassato 29 marcature in 19 partite. Nessun gol subito, invece, nei primi due turni della coppa nazionale.

Eppure, il Francoforte vanta uno dei centrali più interessanti del panorama europeo. Evan Ndicka, 23enne francese dalle origini camerunesi, è seguito dalle migliori società del continente. E’ un centrale forte fisicamente, molto alto (1,92 metri) e dotato di buonissima velocità. Avrà lui il compito di fermare Osimhen.

Nella formazione di Glasner figura anche l’uomo di esperienza e l’ex promessa del calcio tedesco Gotze. La sua ascesa è durata troppo poco, anche a causa degli infortuni. Tuttavia, resta un trequartista di grandissimo livello. Infine, il nuovo che avanza, la stellina della Danimarca e il pericolo che il centrocampo azzurro dovrà arginare: Jesper Lindstrom. Il centrocampista scandinavo ha segnato già 7 gol in stagione, tra cui il suo primo sigillo nei gironi di Champions League, ed è già finito nel mirino del Borussia Dormtund. Si tratta di un classe 2000 molto promettente: Anguissa e Lobotka dovranno studiare tutti i suoi movimenti.

Il commento di Spalletti sul Francoforte

Luciano Spalletti commenta a caldo il sorteggio degli ottavi di Champions League e tira un sospiro di sollievo: “Evitare il PSG ci può far piacere, ma a questi livelli sono tutti abbinamenti tosti. Comunque l’Eintracht Francoforte ha vinto lo scorso anno l’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile“.

Dunque, calciatori avvisati. Guai a sottovalutare l’imprevedibilità e la freschezza della formazione tedesca. Gli azzurri hanno certamente tutto da perdere in questo doppio confronto.