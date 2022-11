Cassano non risparmia nessuno: nel mirino non solo Allegri, parole pesantissime

Torna ancora una volta protagonista Antonio Cassano che, com’è solito fare, ha sparato a zero: questa volta attraverso il suo account Instagram ha criticato pesantemente più di un tecnico italiano.

Fanno discutere le parole dell’ex fantasista che divide spesso con le sue opinioni senza mezze misure.

Cassano non è nuovo a questo tipo di uscite, le sue parole sul tecnico sono durissime.

Fantantonio contro i tecnici: anche Ancelotti nel mirino

Fa discutere ancora Antonio Cassano che, sia quando indossava gli scarpini da gioco che dopo aver smesso, è stato spesso al centro dell’attenzione per un modo di fare spesso sopra le righe. Le cassanate, dunque, continuano e particolare attenzione viene rivolta agli allenatori. Durante la scorsa stagione in più occasioni l’ex talento della Roma aveva additato un tecnico italiano di non aver meritato alcuni risultati. Si trattava di Carlo Ancelotti che durante la campagna europea dello scorso anno ha superato Paris Saint Germain, Chelsea e Manchester City con partite al cardiopalma. I blancos vinceranno successivamente la Champions League nella finale di Parigi contro il Liverpool. Cassano, dopo il passaggio del turno contro il City di Guardiola, aveva definito Re Carlo molto fortunato, per utilizzare un eufemismo, e aveva attirato su di sé molte critiche.

Cassano è sicuro: si può parlare di fallimento

Adesso il barese è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Cassano ha voluto dire la sua riguardo la situazione di un’allenatore che non sta facendo benissimo. Si tratta di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus e protagonista in negativo in questo inizio di stagione.

A Fantantonio non è piaciuta la comunicazione del tecnico subito dopo la clamorosa eliminazione ai gironi di Champions League, con la retrocessione in Europa League a dir poco fortunata. Ecco le parole di Cassano: “Vedo delle dichiarazioni dell’allenatore che dice: “Grande Juve, ha giocato bene”, ma ha fatto cinque sconfitte su sei partite, non era mai successo nella storia dei bianconeri e non era mai successo che una squadra con cinque sconfitte su sei match andasse in Europa League“.