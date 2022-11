Napoli, da Parigi a Dortmund: ecco quanto costa volare in trasferta di Champions

A febbraio 2023 ci sarà la Champions: ecco quanto potresti pagare per volare in trasferta e seguire gli azzurri nella loro avventura europea.

Il Napoli è agli ottavi di Champions League e sarà testa di serie. Grazie al primato della classifica del girone A, la formazione di Spalletti avrà modo di disputare l’andata della sfida fuoricasa, mentre il ritorno si giocherà al Diego Armando Maradona. Un vantaggio non da poco.

Il percorso europeo degli azzurri è stato favoloso. Per qualcuno, il club partenopeo è anche uno dei favoriti del torneo. Presto a dirlo, soprattutto perché mancano troppi giorni al doppio confronto.

Intanto, i tifosi del Napoli attendono con ansia il 7 novembre, data in cui avverrà il sorteggio degli ottavi di Champions League: cinque le possibili avversarie.

San Valentino con la Champions? Le date, i voli e i costi per seguire il Napoli

Le gare d’andata degli ottavi di finale di Champions League si disputeranno in quattro giorni. Il 14, 15, 22 o 23 febbraio. Il sorteggio, dunque, decreterà se il Napoli dovesse giocare a San Valentino o nelle altre date a disposizione.

Chiaramente, i supporter azzurri scalpitano per conoscere l’avversaria europea e qualcuno vorrebbe già organizzare il viaggio per vedere dal vivo la partita d’andata. Chiaramente, bloccando in largo anticipo il volo per la città che ospiterà la partita di Champions potrebbe diventare una buona mossa per risparmiare qualcosa sulla trasferta.

Dunque, con Skyscanner, abbiamo visualizzato quali possano essere i migliori viaggi (ricerca basata per due persone) da Napoli o da Roma per le città che potrebbero ospitare la partita degli ottavi di finale. In alcuni casi, è necessario fare scalo. In altri, per raggiungere la destinazione preferita, sarà necessario prendere un treno o un altro mezzo di trasporto. Insomma, è già il momento di dare un’occhiata ai viaggi per seguire il Napoli in Champions. E’ l’occasione giusta per regalare una vacanza di quattro giorni in una città europea ad un amico/a o al proprio partner.

Dunque, lunedì 7 novembre a Nyon il Napoli conoscerà la sua avversaria: subito dopo il sorteggio vi basterà cliccare uno di questi link per visualizzare il viaggio andata-ritorno e il rispettivo costo che farà a caso vostro per vivere un’esperienza unica.

VOLO NAPOLI-PARIGI 13-16 FEBBRAIO 2023 – CLICCA QUI

VOLO NAPOLI-PARIGI 20-23 FEBBRAIO 2023 – CLICCA QUI

VOLO NAPOLI-LIPSIA (CON SCALO) 13-16 FEBBRAIO – CLICCA QUI

VOLO NAPOLI-LIPSIA (CON SCALO) 20-23 FEBBRAIO – CLICCA QUI

Per Dortmund-Napoli, VOLO ROMA-DUSSELDORF 13-16 FEBBRAIO – CLICCA QUI

Per arrivare a Dortmund, sarà necessario prendere un treno.

Per Dortmund-Napoli, VOLO ROMA-DUSSELDORF 20-23 FEBBRAIO – CLICCA QUI

Per arrivare a Dortmund, sarà necessario prendere un treno.

VOLO NAPOLI-FRANCOFORTE SUL MENO 13-16 FEBBRAIO – CLICCA QUI

VOLO NAPOLI-FRANCOFORTE SUL MENO 20-23 FEBBRAIO – CLICCA QUI

VOLO ROMA-BRUXELLES 13-16 FEBBRAIO – CLICCA QUI

Per arrivare a Bruges sarà necessario prendere un altro mezzo di trasporto

VOLO ROMA-BRUXELLES 20-23 FEBBRAIO – CLICCA QUI

Per arrivare a Bruges sarà necessario prendere un altro mezzo di trasporto