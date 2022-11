Napoli, pronto il nuovo acquisto: è una stella dell’Italia

Gli azzurri pensano già al futuro. Giuntoli si muove in anticipo e fiuta il colpo: è una stella dell’Italia

Lo scorso mercato estivo ha fissato quella che è la linea societaria del Napoli del futuro. Gli azzurri sono una delle realtà più solide a livello economico del calcio italiano, anche per via della grande oculatezza della dirigenza. Nei mesi passati il diktat della proprietà è stato chiaro. Per rientrare dalla crisi generale causata dalla pandemia e rientrare nei paletti della Uefa al quale i club a breve dovranno sottostare, al fine di rendere sostenibile il club si è reso necessario un abbattimento dei costi della rosa. Questo ha portato ad enfatizzare ulteriormente una politica già presente in casa azzurra: quella di puntare sui giovani talenti e di creare in casa i campioni del domani.

In estate molti “gioielli” del Napoli che hanno fatto la fortuna del club nell’ultimo decennio hanno lasciato il club, da Mertens a Insigne, da Koulibaly a Ruiz, per lasciare posto ad una ventata di aria fresca. In molti parlavano di “ridimensionamento”, o “smobilitazione, ma con l’arrivo di nuovi volti come Kvaratskhelia, Raspadori, Kim Min-jae o Simeone il Napoli è tornato a volare e si è dimostrato in grado di stabilirsi ai vertici del campionato italiano.

Costi bassi, resa massima. Un capolavoro della dirigenza che sembra essere intenzionata a puntare su questa strada (giovani di sicuro talento da costruire, rischiando e puntando molto sullo scouting) anche per le prossime sessioni di mercato. Giuntoli ha già in mente i prossimi “Kvara” da scoprire, giocatori provenienti da campionati esteri minori, ma non solo. Il Napoli è molto attivo anche sul mercato nazionale, sia per quanto riguarda i giovani talenti della Serie A.

Cristiano Giuntoli fiuta il colpo: scout a visionare il talento dell’Empoli

A #Napoli’s scout was in Empoli yesterday to monitore Guglielmo #Vicario and Tommaso #Baldanzi during the game against Sassuolo. They could become possible targets for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 5, 2022

Proprio in quest’ottica, il ds azzurro Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo in prospettiva orientato al futuro. Gli scout azzurri infatti secondo quanto riportato da Nicolò Schira si sarebbero mossi per seguire da vicino l’Empoli. Diversi giocatori dei toscani sono finiti nei taccuini degli azzurri. Tra questi, oltre al portiere Guglielmo Vicario, ormai “corteggiato” da diverse squadre, ci sarebbe anche il diciannovenne Tommaso Baldanzi.

Il centrocampista classe 2003 si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del campionato. Giovane di qualità, che ama svariare sulla trequarti, in questo avvio di campionato ha preso sempre più spazio nello scacchiere azzurro. In stagione, ha già collezionato cinque gare per un totale di 294′ minuti. Il giovane ha già messo a segno due reti, la prima contro il Verona e la seconda nell’ultimo match di campionato giocato dai toscani contro il Sassuolo proprio davanti agli scout azzurri. Il resto di stagione è tutto da vivere, ma il Napoli intanto è già alla finestra.