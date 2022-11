Napoli agli ottavi di Champions: data sorteggi, dove vederli e possibili avversari

Quando e dove guardare i sorteggi degli ottavi di Champions League e quali sono i cinque possibili avversari del Napoli.

Il Napoli sarà l’assoluto protagonista del sorteggio degli ottavi di Champions League. La formazione partenopea, nonostante la sconfitta ad Anfield per 2-0, ha superato il turno da prima in classifica, davanti al Liverpool, assicurandosi un posto in prima fascia.

Questo consentirà a Spalletti e i suoi ragazzi di poter evitare i mostri sacri della competizione. Inoltre, come di consueto, il vantaggio delle teste di serie è quello di poter giocare la gara di ritorno davanti al proprio pubblico.

Il sorteggio delle partite degli ottavi di Champions League avverrà alla Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera. Ecco quando ci sarà e dove sarà possibile vedere l’evento dedicato in diretta streaming e in tv.

Quando e dove vedere i sorteggi degli ottavi di Champions League

I sorteggi della fase finale del torneo avverranno in Svizzera lunedì 7 novembre alle ore 12. Successivamente, l’UEFA sorteggerà anche i turni ad eliminazione diretta di Europa League e Conference League.

Dunque, comincia a Nyon la scalata verso Istanbul, dove si disputerà la finale di Champions League 2022-23. Addirittura per Jurgen Klopp il Napoli potrebbe essere una delle candidate alla vittoria finale della competizione.

Sarà possibile vedere il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su Now Tv. In alternativa, sarà possibile vedere la diretta dell’evento tramite il sito ufficiale dell’UEFA.

Napoli, rischio PSG: i cinque possibili avversari

Grazie alla goleada del Benfica in Israele (contro il Maccabi è terminata 1-6), la squadra portoghese ha ottenuto il primato del girone H, superando il PSG solo per i gol segnati in trasferta. Dunque, il Paris Saint-Germain è stato inserito nel gruppo delle non-teste di serie: sarà la squadra che tutti vorranno evitare.

Su 8 squadre nell’urna, il Napoli non potrà giocare contro il Liverpool (perché già avversaria nel girone), contro Milan e Inter, perché club appartenenti allo stesso Paese. Dunque, saranno cinque i possibili avversari degli azzurri: Club Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Non esistono partite facili in Champions League, ma di certo l’avversario più abbordabile può essere il Club Brugge, che ha sorpreso tutti nel gruppo B ma affronterà per la prima volta della sua storia gli ottavi. Attenzione massima per le tre tedesche, in particolare per il Lipsia.

Le partite degli ottavi si disputeranno nel 2023. Le gare di andata si giocheranno il 14, 15, 21 e 22 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma il 7, 8, 14, 15 marzo.

TESTE DI SERIE

– Napoli

– Porto

– Bayern Monaco

– Tottenham

– Chelsea

– Real Madrid

– Manchester City

– Benfica

NON TESTE DI SERIE

– Liverpool

– Club Brugge

– Inter

– Eintracht

– Milan

– Lipsia

– Borussia Dortmund

– PSG