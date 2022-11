Alex Meret, l’ex Napoli va controcorrente: “Non capisco proprio”

Alex Meret, l’ex Napoli va controcorrente sulla prestazione del portiere contro il Liverpool: “Non capisco proprio”

Il Napoli è reduce dalla indolore sconfitta in Champions League. Gli azzurri hanno perso per due reti a zero a Liverpool. Una sconfitta ininfluente al fine dei percorso Champions degli azzurri, che si sono qualificati al primo posto grazie al grandissimo lavoro fatto nel girone di Champions. Con cinque partite vinte su sei, gli azzurri hanno staccato i pass per gli ottavi da primi della classe, con una grande possibilità di sorteggio favorevole per quanto riguarda gli ottavi.

Ieri è arrivata la prima sconfitta stagionale contro i reds. Una sconfitta che molti hanno imputato anche all’incertezza di Meret sul finale che ha aperto le porte al gol del Liverpool. Il portiere azzurro è reduce da un buon avvio di stagione, ma è stato autore di una serata non esattamente esaltante.

Luciano Tarallo, le parole su Meret: “Non capisco proprio”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, che ha commentato la gara degli azzurri. “Bisogna fare i complimenti al Napoli, che è primo in Champions League e in serie A” ha scritto.

Tarallo ha parlato anche di Meret. “Ha fatto un errore evidente” ha analizzato, “Ma non è stato il solo…i difensori potevano fare molto meglio”. Sarebbe stato, quindi, un problema di gruppo e non di singolo a provocare la rete dell’uno a zero dei Reds che ha aperto le strade alla vittoria del Liverpool. “Spalletti farà notare più l’errore di Spalletti che quello di Meret“.

Ha poi analizzato l’errore di Meret: “Sbaglia subito quando parte la palla posizionandosi male. Non capisco perché l’abbia fatto. Ha anche un movimento errato delle mani. Si è buttato il pallone in porta praticamente da solo”.

Tarallo ha però anche sottolineato i meriti del portiere, al di là della rete subita. “Sul secondo gol, sul calcio d’angolo, Meret fa una paratona. Anche su Salah fa una paratona che resta, anche col fuorigioco. Con i piedi poi Meret non ha sbagliato niente”.

Il preparatore ha poi sottolineato la consapevolezza e la fiducia che il giocatore ha acquisito in questa stagione. Meret, dalle difficoltà della scorsa stagione, è davvero risorto grazie al grandissimo lavoro fatto in estate.

La scorsa stagione Meret si è reso protagonista di qualche errore di troppo, che ha scatenato i mugugni della piazza. Dopo un lungo tiro e molla in estate, dove il portiere è stato vicino a lasciare gli azzurri, Meret si è ripreso il posto da titolare a suon di prestazioni.

“Se il Napoli è primo in Champions e in Serie A è anche grazie ad Alex, anche se leggo molte critiche sui social e bisognerebbe smetterla”.