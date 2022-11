Atalanta-Napoli, infortunio per il bomber: tifosi preoccupati

Infortunio per il bomber che si ferma a due giorni da Atalanta-Napoli ed ora i tifosi sono chiaramente preoccupati.

Sabato alle ore 18 partita da non perdere al Gewiss Stadium dove il Napoli sarà ospite dell’Atalanta per la tredicesima giornata di Serie A, la terzultima prima della sosta per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Gli azzurri sono saldamente al comando della classifica e a +5 proprio sui nerazzurri, con l’occasione di poter portarsi a +8, ma la Dea farà di tutto per vincere ed accorciare le distanze.

Senza coppe europee, quest’anno l’Atalanta è un cliente scomodissimo per tutti, con gli orobici che sembrano essere tornati la squadra schiacciasassi di qualche tempo fa. Il Napoli, tuttavia, è maturato molto quest’anno ed ha tutte le carte in regola per andare a Bergamo e prendersi 3 punti pesantissimi. A due giorni da questa importante sfida, tuttavia, arrivano brutte notizie, con uno dei grandi protagonisti che a causa di un infortunio rischia di saltare la partita, ovvero Luis Muriel.

Muriel tiene in ansia Gasperini: il colombiano si ferma in allenamento

La sfida tra Atalanta e Napoli, in programma sabato prossimo al Gewiss Stadium, rischia di perdere uno dei suoi protagonisti, ovvero Luis Muriel. Il colombiano si è fermato nell’ultimo allenamento dei nerazzurri ed al momento non si conosce l’entità dell’infortunio. Nelle prossime ore, Muriel sarà sottoposto a controlli specifici per valutare la gravità, ma secondo quanto riportato da Sky Sport è in forte dubbio per il big match di sabato.

Una brutta notizia per Gasperini a due giorni da una partita molto importante per le ambizioni dell’Atalanta. Il tecnico piemtonese ha valide alternative per sostituire Muriel che ha già saltato la trasferta di Empoli per squalifica, con Hojlund e Lookman a formare la coppia d’attacco, ma preferirebbe poter contare su un giocatore con l’esperienza del colombiano per affrontare la capolista.

L’Atalanta farà di tutto per provare a recuperare Muriel in tempo per questo big match ma, nel caso in cui non dovesse farcela, allora Gasperini dovrà per forza puntare sulla stessa coppia che è risultata vincente in quel di Empoli. Con il colombiano out, le probabilità che l’allenatore nerazzurro possa schierare la stessa formazione che ha battuto l’Empoli sono molto alte. Oltre alla possibile assenza di Muriel, Gasperini dovrà anche fare i conti con quelle certe di Zappacosta, che dovrebbe rientrare direttamente nel 2023, e di De Roon che dovrebbe tornare a disposizione solo per l’ultima gara prima della sosta.

La possibile assenza di Muriel, invece, sarebbe un’ottima notizia per Spalletti che dovrà pensare dunque ad un problema in meno. L’allenatore azzurro, tuttavia, è conscio della forza dell’Atalanta e con o senza Muriel i nerazzurri sono comunque degli avversari molto temibili. Per portare via i 3 punti da Bergamo servirà il miglior Napoli possibile e Spalletti sa bene che un successo potrebbe essere molto importante in questa fase della stagione.