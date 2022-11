Atalanta-Napoli, Gasperini può ritrovarsi nei guai: il motivo

Dopo il match contro il Liverpool, il Napoli è atteso da un’altra difficile trasferta contro l’Atalanta di Gasperini.

Il Napoli ha chiuso la fase a gironi della Champions League con la sconfitta per 2-0 contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Per gli azzurri quello di martedì è stato un ko indolore, visto che grazie al 4-1 dell’andata, hanno comunque conseguito la qualificazione agli ottavi come primi del raggruppamento A. Tuttavia, dopo la gara di Anfield, i partenopei sono attesi adesso da un altro match in trasferta molto difficile.

I campani, infatti, sabato prossimo, esattamente alle ore 18.00, giocheranno contro l’Atalanta di Gasperini. Al Gewiss Stadium, di fatto, ci sarà una gara di altissima classifica, considerando che si sfideranno la prima e la seconda del campionato italiano. Le due squadre sono divise da cinque punti, ma il Napoli contro i bergamaschi potrebbe cogliore l’occasione di poter compiere la prima vera fuga dell’anno.

In caso di successo, di fatto, gli uomini di Luciano Spalletti prenderebbero punti sia sull’Atalanta, ovviamente, che almeno su altre due big. Nel prossimo turno di campionato, infatti, ci sono altri due big match, ovvero Juventus-Inter e Roma-Lazio. Il Napoli, tuttavia, è ben consapevole delle tantissime difficoltà che porta con sé la gara contro la squadra di Gian Piero Gasperini che, però, potrebbe avere più di qualche problema in vista di sabato prossimo.

Atalanta-Napoli, Gasperini dovrebbe fare a meno sia de Roon che Zappacosta: il comunicato

Come comunicato dalla stessa Atalanta, infatti, de Roon e Zappacosta stanno continuando a svolgere ancora del lavoro differenziato. Gasperini, quindi, almeno di recuperi clamorosi, difficilmente avrà a disposizione i due calciatori per il match contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Tra le due assenze quella che si farà sentire di più sarà sicuramente quella di de Roon sia per la sua importanza nel centrocampo dell’Atalanta che per il fatto che Zappacosta è ormai fermo da tantissimo tempo e sostituito ottimamente da Hateboer. Nonostante i problemi fisici di questi suoi due calciatori, Gasperini non prova nessun timore nei confronti del Napoli capolista.

Atalanta, Gasperini: “Non provo paura del Napoli, ma grande ammirazione”

Gasperini, infatti, dopo il successo dei suoi uomini di domenica scorsa contro l’Empoli di Zanetti, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’del team partenopeo : “Napoli? Non prova paura, ma una grande ammirazione. E’ una squadra straordinaria sia per il gioco che gli ha dato Spalletti che per i calciatori presi da Giuntoli. Abbiamo bisogno di fare una prestazione importante con un team forte”.