“Sono sollevato”: De Giovanni indica la strada al Napoli

Maurizio de Giovanni parla del percorso del Napoli e lancia uno spunto a sorpresa: “Sono sollevato”

Prima sconfitta stagionale per Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno incassato il primo ko contro il Liverpool. Il march di Anfield è terminato sul punteggio di due reti a zero per i reds, che sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Salah e Nunez. E’ stato comunque un ko “dolce” per gli azzurri, che nonostante la sconfitta si sono comunque portati a casa il primo posto nel girone grazie alla migliore differenza reti avuta nei confronti della squadra di Klopp. Un grande traguardo per gli azzurri, maturato grazie all’enorme lavoro fatto durante tutto il torneo. Gli azzurri hanno portato a casa la vittoria in 5 dei 6 incontri disputati durante la fase a gironi, battendo il Liverpool al Maradona e trionfando il doppio confronto contro Rangers e Ajax. Gli azzurri hanno disputato un percorso davvero incredibile, segnando 20 gol e subendone appena 6.

Spalletti può ritenersi più che soddisfatto del percorso fatto dai suoi in Champions, superiore ad ogni aspettativa. Il Napoli si è dimostrato una delle squadre più in forma d’Europa. Il Napoli ha dimostrato di sapere reggere bene anche contro il Liverpool. Gli azzurri sono caduti solo sul finale.

La sconfitta, insomma, è pressoché indolore…e anzi, con un sorriso, alcuni sono anche stati in un certo senso “contenti” del ko azzurro.

Maurizio de Giovanni: “La sconfitta contro il Liverpool? Sono sollevato!”

Tra questi anche Maurizio de Giovanni. Lo scrittore, tifosissimo del Napoli, ha commentato il ko del Napoli a Radio Kiss Kiss. “Il Napoli ha imposto il suo gioco anche in casa del Liverpool” ha detto. “Poi capendo con il passare dei minuti che il primo posto era in cassaforte, molti giocatori si sono tirati fuori per rifiatare, ed è li che il Liverpool ha segnato due gol in pochissimi minuti”.