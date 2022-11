Musso al Napoli, il portiere svela la verità: le sue parole spiegano tutto

Il portiere dell’Atalanta Juan Musso ha rivelato la verità sul possibile passaggio al Napoli nelle scorse sessioni di mercato.

Sabato alle ore 18 match di fuoco per il Napoli che sarà di scena al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l’Atalanta. Gli azzurri sono a +5 sugli orobici secondi in classifica e vanno a caccia di una vittoria che li porterebbe a +8, permettendogli di tentare una prima fuga. Ma avere ragione della Dea non sarà affatto facile, considerato che la squadra di Gasperini sembra essere tornata quella degli anni passati.

Senza impegni europei, l’Atalanta può preparare le partite di campionato avendo tutta la settimana a disposizione e questo è un fattore da non sottovalutare. Sul match di sabato si è espresso il portiere nerazzurro Juan Musso, con l’estremo difensore argentino che ha anche parlato di un suo possibile trasferimento in azzurro nelle scorse sessioni di mercato.

Musso rivela: “Mai avuto contatti con il Napoli”

Nel corso della sua intervista concessa all’Eco di Bergamo, Juan Musso ha parlato della prossima sfida di campionato che vedrà impegnata la sua Atalanta contro il Napoli. Il portiere nerazzurro, però, si è anche soffermato sul suo possibile trasferimento agli azzurri nelle scorse sessioni di mercato, rivelando tutta la verità.

L’estremo difensore argentino ha negato di aver parlato con il Napoli e che da quando è arrivato a Bergamo è rimasto concentrato solo sulla sua avventura in nerazzurro: “Non mi risulta, da Napoli non mi ha mai chiamato nessuno” – ha dichiarato smentendo le voci di mercato in maniera secca – “Da quando sono arrivato all’Atalanta non ho parlato con nessun’altra squadra, ovviamente”.

Una smentita importante quella di Musso che ha fatto capire in maniera abbastanza chiara di non essere mai stato un obiettivo di mercato del Napoli. Il portiere argentino ora è all’Atalanta ed ha analzzato questa prima parte di stagione, affermando come la sua sia una squadra che sa ciò che vuole e a cosa ambisce, sottolineando come il fatto di lavorare su ogni partita avendo un’intera settimana a disposizione stia dando qualcosa in più alla squadra. A livello personale, Musso si è detto contento di come stanno andando le cose, affermando come quest’anno abbia fatto un buon precampionato, cosa che lo scorso anno non aveva potuto fare poiché arrivò a Bergamo senza preparazione e senza conoscere i compagni.

Sabato ci sarà la sfida contro il Napoli, ma Musso non ha paura degli azzurri e non vede l’ora di scendere in campo: “Sarà una grande partita, un big match. La affronteremo con la voglia di giocare di sempre, sono queste le sfide che si caricano da sole per stimolo e ambizione, sono match di alto livello che a tutti piace giocare” – ha affermato carico – “e teniamo qualcuno in particolare? Rispettiamo tutti e non temiamo nessuno, anche noi siamo forti e disponiamo di individualità importanti.” ha poi aggiunto lanciando dunque la sfida alla squadra di Spalletti.