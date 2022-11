Kvaratskhelia incanta l’Europa: altro riconoscimento per il georgiano

Kvicha Kvaratskhelia continua ad incantare l’Europa ed per l’esterno d’attacco georgiano è arrivato un nuovo riconoscimento.

In questa prima parte di stagione è innegabile che uno dei grandi protagonisti del Napoli è stato Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco georgiano è arrivato per soli 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi e, sorprendendo tutti, è riuscito ad imporsi nello spogliatoio con la stessa velocità con la quale corre in campo, ovvero fulminea ed è diventato l’idolo dei tifosi azzurri che scherzosamente lo hanno ribattezzato “Kvaradona”.

L’impatto avuto da Kvaratskhelia con il calcio italiano è stato davvero devastante, ma ciò che più stupito è stata la grande personalità con la quale ha giocato le sue prime partite di Champions League contro avversari per nulla banali. Il georgiano ha letteralmente incantato l’Europa, ha già segnato 2 gol e firmato 3 assist in Champions League e per lui è arrivato un nuovo riconoscimento che conferma quanto di buono fatto vedere in questa fase a gironi.

Kvaratskhelia conquista l’Europa: è nel Team of the Group Stage

Kvicha Kvaratskhelia è riuscito ad imporsi tanto in Italia quanto in Europa con grande facilità. Non è un caso, infatti, che De Laurentiis voglia blindare al più presto il talento classe 2001 con un rinnovo del contratto, anche perché le big europee lo stanno già tenendo d’occhio ed in estate sono pronte ad andare all’assalto per strapparlo al Napoli.

Aspettando di capire cosa succederà in futuro, il Napoli si gode questo presente dove Kvaratskhelia veste la maglia azzurra e fa divertire i suoi tifosi. Anche l’esterno d’attacco georgiano vuole godersi questo momento senza pensare troppo al futuro e ciò si riflette sul campo, con l’UEFA che è pronta a premiarlo per quello che ha fatto in questa fase a gironi.

Quando si concluderà la prima fase, infatti, l’UEFA rivelerà il Team of the Group Stage, ovvero un best XI dove saranno inseriti i migliori 11 giocatori della fase a gironi delle coppe europee. Ed in questo Team of the Group Stage ci sarà anche Kvaratskhelia come anticipato dalle carte rivelate dall’EA Sports per FIFA Ultimate Team di FIFA 23 e che saranno rilasciate quando verrà ufficializzato.

Kvaratskhelia farà parte dunque di un Team of the Group Stage dove ci saranno grandissimi calciatori come Erling Braut Haaland del Manchester City e Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Presente anche Cristiano Ronaldo che quest’anno sta disputando per la prima volta l’Europa League con il Manchester United, mentre l’altro giocatore dell’Europa League 2022-2023 presente sarà Cody Gakpo, il talento olandese che sta facendo faville con il PSV Eindhoven.

Un altro riconoscimento importante per Kvaratskhelia che continua a raccogliere consensi ed elogi non solo in Italia, ma anche in Europa. E chissà che non sia proprio l’esterno d’attacco georgiano il giocatore destinato a trascinare il Napoli anche nella fase ad eliminazione diretta, con gli azzurri che sognano di poter dire la loro anche in Champions League.