Calciomercato Napoli, Spalletti può gioire: la trattativa può iniziare

Dopo aver raggiunto il primato del girone di Champions League, Luciano Spalletti può gioire anche per una notizia di calciomercato.

Dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli ha perso l’ultima gara della fase a gironi della Champions League. I partenopei, infatti, hanno perso martedì sera ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp con il risultato di 2-0. A decidere la gara sono state le reti, avvenute entrambe nei minuti finali della partita, di Salah e Nunez.

Tuttavia quella contro il Liverpool è stata una sconfitta indolore per il gruppo allenato da Luciano Spalletti. Nonostante il ko, infatti, il Napoli, grazie al netto 4-1 dell’andata, si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League come prima del raggruppamento A. Questo è sicuramente un gran bel vantaggio in fase di sorteggio, il quale avverrà lunedì prossimo a Nyon.

Chiusa la pratica Champions League, almeno fino al prossimo febbraio, per il Napoli è tempo di pensare alla gara di sabato contro l’Atalanta di Gasperini. Il match contro i bergamaschi potrebbe risultare decisivo per il prosieguo della stagione dei campani, considerando che con successo allungherebbe ancora di più in classifica sulle sue dirette avversarie. Contro il Liverpool, in vista del match contro i bergamaschi, Spalletti ha risparmiato Piotr Zielinski, il quale è subentrato solo nei minuti finali del match di Anfield. Proprio sul centrocampista polacco ci sono delle importantissime novità sul suo futuro.

Napoli, Zielinski è pronto ad iniziare le trattative per il suo rinnovo: i dettagli

Secondo quanto raccolto da ‘Nicolò Schira‘, giornalista ed esperto di calciomercato, il giocatore è pronto per avviare nelle prossime settimane con il Napoli la trattativa per cercare di prolungare il suo contratto, il quale scadrà nel 2024. Da ricordare che il club partenopeo ha rifiutato la scorsa estate un’offerta del West Ham proprio per Piotr Zielinski.

Un eventuale rinnovo del contratto del polacco sarebbe un’ottima notizia per tutto l’ambiente partenopeo. Il centrocampista, grazie alle sue prestazioni, è diventato di fatto uno dei perni del team guidato da Luciano Spalletti. A dimostrazione di ciò ci sono anche alcune sue dichiarazioni dello stesso Zielinski.

Napoli, Zielinski dopo il Liverpool: “Abbiamo disputato un’ottima partita”

Il giocatore polacco, infatti, ha commentato così ai microfoni ufficiale di ‘Sky Sport’ la sconfitta del Napoli contro il Liverpool: “Abbiamo disputato un’ottima partita. Siamo arrivati primi nel girone ed era questo il nostro obiettivo. Non dobbiamo dimenticarci che loro l’anno scorso hanno giocato una finale di Champions League. Giocare ad Anfield è sempre difficile, ma abbiamo dimostrato le nostre qualità”.