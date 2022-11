Il Napoli ha ricevuto un’amara sorpresa dall’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: c’è il rischio di incrociare il PSG. La probabilità di pescare il pericoloso avversario è stata svelata da un calcolo statistico.

Sembrava troppo bello per essere vero. Il Napoli che si preparava ai sorteggi degli ottavi di Champions senza la paura di incontrare una big. Lipsia, Borussia Dortmund, Eintrach Francoforte e Brugge le avversarie ormai certe mentre le partite erano ancora in corso. L’ultima conferma riguardava il Benfica: poi la goleada al Maccabi ha cambiato tutto, e i portoghesi si sono presi il primo posto del girone H a discapito del PSG, che pur battendo la Juventus è rimasto sotto come differenza reti. E questo vuol dire Benfica primo nel girone e PSG secondo.

Ed ecco che per il Napoli è arrivato il consueto spauracchio. Quindi, nonostante il primo posto e tante big teste di serie assieme agli azzurri, una delle favorite si ritrova nell’urna degli azzurri. Lunedì a Nyon (ore 12) ci sarà il concreto pericolo di incrociare la forte squadra francese. Mbappé, Messi e Neymar, per citare i giocatori più forti della “solita” corazzata parigina. Squadra che magari poi si perde nelle ultime curve, ma che solitamente almeno fino a metà competizione è tra le squadre più forti. Il Napoli dovrà quindi incrociare le dita, ma c’è un dato che fa ben sperare.

Napoli-PSG agli ottavi: arriva la percentuale di probabilità di incrocio

Secondo un calcolo statistico pubblicato dal giornalista spagnolo conosciuto come “MisterChip”, che collabora con Onda Ciero, Espn e As, il Napoli ha meno possibilità di incrociare i francesi rispetto alle altre. Lo studio è stato pubblicato su Twitter, e “MisterChip” è un esperto di calcoli e statistiche. Ha pubblicato una tabella nel quale è spiegato come il Napoli abbia il 17.028% di pescare il Paris Saint Germain. Molto più alte le percentuali di rischio per il Lipsia (21.414%), Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte (22.265%). Bassa anche la possibilità di incrociare il Brugge, che è uguale a quella del PSG e quindi siamo al 17.028%. Non è stata fornita la spiegazione del calcolo della percentuale, che potrebbe essere in base alla periodocità degli incroci. Ma se pensiamo a questo, purtroppo bisogna ricordare che il Napoli ha più volte pescato Barcellona e Liverpool, ad esempio. Quindi per sicurezza meglio proseguire con gli opportuni scongiuri…