Spalletti e quel dialogo premonitore: così ha vinto a Bergamo, è incredibile

Luciano Spalletti si è reso protagonista di un dialogo premonitore con uno dei suoi giocatori: così il Napoli ha battuto l’Atalanta a Bergamo.

Gli azzurri sbancano anche il Gewiss consolidando il primato in classifica. L’allenatore toscano ha inciso direttamente sulla gara.

Il Napoli non si ferma più: gli azzurri hanno ottenuto la nona vittoria consecutiva in Serie A battendo l’Atalanta a Bergamo. Decisivi i gol di Osimhen ed Elmas, che hanno ribaltato il risultato dopo l’iniziale vantaggio nerazzurro firmato Lookman.

Questo successo importante ha permesso a Luciano Spalletti di consolidare il primato in classifica in solitaria, allontanando così la formazione di Gasperini che, fino ad ora, aveva retto il ritmo in campionato.

L’allenatore degli azzurri ha inciso in modo diretto e decisivo sul risultato: dopo un dialogo a tratti premonitorio con uno dei suoi calciatori, infatti, è arrivata la seconda rete della sua squadra.

Spalletti trascina il Napoli alla vittoria: ecco il dialogo premonitore

La tifoseria del Napoli continua a sognare: la vittoria in casa dell’Atalanta ha portato gli azzurri sempre più in alto in classifica. La squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale con le reti di Osimhen (sempre più trascinatore) ed Elmas, il giocatore che ha dovuto sostituire Kvaratskhelia dopo il problema alla schiena del georgiano.

Come anticipato, l’allenatore azzurro ha inciso direttamente e concretamente sul trionfo della sua squadra. Innanzitutto, ha indovinato la scelta di puntare sul macedone per sostituire il numero 77, ma soprattutto ha dato un’indicazione fondamentale nel corso del match.

Spalletti, infatti, ha chiamato a sé Osimhen per spiegargli una particolare situazione di gioco: dopo questo dialogo, è arrivato il secondo gol del Napoli.

L’allenatore ha parlato con il suo attaccante chiedendogli in modo specifico di non rimanere troppo centrale per non dare un punto di riferimento. Nello specifico, Spalletti avrebbe detto: “Se vai e ti muovi succede sempre qualcosa”.

Poco dopo, Osimhen ha vinto il duello con Demiral per poi servire Elmas che è riuscito a calciare a rete portando avanti il Napoli.

Di fatto, il dialogo fra l’allenatore ed il suo bomber è stato premonitore. L’attaccante ha poi messo in pratica il consiglio del suo tecnico ed è risultato decisivo per la rete che ha deciso la sfida fra Atalanta e Napoli. Chissà se i tifosi napoletani troveranno spunto per un ennesimo terno al lotto dopo questa gara favolosa e dopo le parole ‘magiche’ di Spalletti come accaduto qualche giorno fa in cui improvvisamente comparve una sestina decisamente vincente.