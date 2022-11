Kim Min-Jae in forma strepitosa ha un segreto: prima delle gare, mangia questo

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae è fra i giocatori più in forma del campionato. Ecco qual è il suo piatto preferito: è una scelta decisamente particolare.

Il sudcoreano ha sorpreso tutti grazie ad un avvio di campionato ben al di sopra delle aspettative. Il suo piatto del cuore è alquanto sorprendente.

È arrivato in estate quasi a fari spenti, ma in pochi mesi ha conquistato la Serie A: Kim Min-Jae è senza dubbio uno dei migliori acquisti della sessione estiva. Il sudcoreano ha raccolto la pesantissima eredità di Koulibaly, ma è diventato immediatamente un leader della formazione di Luciano Spalletti dimostrando solido in difesa e pericoloso in attacco (già due i gol all’attivo).

A ottobre è stato premiato come giocatore del mese e anche nella pesante vittoria di Bergamo contro l’Atalanta ha fornito una prestazione molto solida.

Intanto, ha svelato una curiosità alquanto particolare sul suo conto: ecco il suo piatto preferito.

Kim Min-Jae svela il suo piatto del cuore: ecco cosa gli piace

Kim Min-Jae è diventato velocemente uno dei nuovi beniamini dei tifosi del Napoli grazie ad un super avvio di campionato. Arrivato in estate dal Fenerbahce, ha conquistato subito la titolarità diventando leader indiscusso della retroguardia di Spalletti.

L’inserimento e l’ambiento sono stati praticamente immediati: di questo ha parlato a La Repubblica in una recente intervista.

Il difensore ha dichiarato di star ancora scoprendo la città insieme alla moglie a cui, purtroppo, hanno rubato la macchina a Posillipo.

Alla coppia piace molto Napoli e stanno apprezzando il nuovo stile di vita dopo la parentesi in Turchia. Con il cambio di Paese, inevitabilmente, sono cambiate anche le abitudini alimentari, anche se Kim ha svelato di essere rimasto fedele alla cucina coreana: il suo piatto preferito è il kimchi.

“Per fortuna ho con me la famiglia e mia moglie è brava in cucina: adoro il kimchi, un piatto coreano a base di verdura fermentata piccante. Verdure piccanti, spezie e frutti di mare. Lo mangio spesso quando sono a casa”: così Min-Jae ha svelato il suo piatto del cuore.

Il difensore sudcoreano ha aggiunto di non aver cambiato in modo radicale le sue abitudini alimentari, anche se il trasferimento da Istanbul a Napoli lo ha portato in un Paese completamente differente per la tipologia di dieta.