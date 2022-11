Napoli, la decisione di De Laurentiis su Spalletti: la volontà è chiara

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione su Luciano Spalletti, con la volontà del patron romano che appare chiara.

Quello di quest’anno è un Napoli davvero sbalorditivo. Gli azzurri avranno anche perso la loro imbattibilità venendo sconfitti dal Liverpool, ma non cancella assolutamente quanto fatto in questa prima parte di stagione. I partenopei sono rimasti comunque al comando del loro gruppo per miglior differenza reti, si sono qualificati agli ottavi di finale con due turni di anticipo ed in Italia sono al comando della classifica a +5 sull’Atalanta seconda.

Fin qui, il Napoli è stato praticamente perfetto ed ha segnato ben 50 gol nelle 17 partite stagionali fin qui disputate, mostrandosi spietato sotto porta. Grande merito di Luciano Spalletti che in estate ha resistito alla tempesta di contestazioni ed ha saputo rivoluzionare il gruppo nel modo giusto nonostante i tanti addii. Il tecnico toscano ha fatto un lavoro straordinario e ciò ha spinto il presidente De Laurentiis a prendere una decisione, con la volontà del patron romano che appare abbastanza chiara.

De Laurentiis blinda Spalletti: sarà rinnovo fino al 2024

Dopo un’estate tanto turbolenta dove ci sono stati gli addii di tanti leader in pochi si aspettavano un Napoli capace di lottare per lo scudetto. Addirittura in molti credevano che gli azzurri in questa stagione avrebbero addirittura faticato per raggiungere il quarto posto, con la squadra che si è trovata avvolta dal pessismo ad inizio campionato, ma non si è fatta condizionare troppo.

Merito del lavoro di Luciano Spalletti che ha agito anche psicologicamente sul gruppo che lo ha ripagato sul campo con risultati importanti e che ora è in vetta alla classifica di Serie A. Lo stesso tecnico toscano era stato molto criticato dopo il finale della passata stagione e si pensava che sarebbe potuto andare via da un momento all’altro, ma alla fine l’allenatore azzurro è rimasto al suo posto e trasformando i fischi e le critiche in applausi ed elogi.

Oltre ad aver convinto i tifosi azzurri, Spalletti è riuscito a convincere anche De Laurentiis, con il patron romano che gli ha voluto concedere un’altra opportunità ed ha avuto ragione nel farlo. E secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis si sarebbe ora deciso nel blindare Spalletti anche per la prossima stagione ed il prossimo maggio dovrebbe far scattare l’opzione unilaterale di rinnovo presente nel contratto dell’allenatore azzurro.

Il quotidiano campano spiega che non ci sono incontri in programma tra le parti, ma che il club azzurro si tiene ben stretta questa opzione ed è sempre più convinto di esercitarla. Con questa mossa, la volontà di De Laurentiis appare dunque abbastanza chiara: il presidente azzurro non ha intenzione di lasciare andare via Spalletti a fine anno. Il giornale campano, inoltre, ha fatto sapere che, quando sono presenti queste clausole nei contratti, “per De Laurentiis sono opzioni che valgono già il rinnovo”.